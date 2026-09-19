Em Buritis, Mariana Carvalho reencontra quem conhece de perto o seu trabalho

Por Assessoria

Publicada em 19/09/2026 às 08h40

A passagem de Mariana Carvalho (Republicanos) por Buritis, nesta quinta-feira (17), foi marcada por encontros com moradores, apoiadores e lideranças que já conhecem seu trabalho de outros momentos. Nas reuniões realizadas no município, a candidata ao Senado recebeu manifestações de carinho e apoio de pessoas que relacionam sua trajetória política a recursos e investimentos que chegaram à cidade durante seus oito anos como deputada federal. O movimento também tem se repetido em outros municípios percorridos pela campanha, onde Mariana tem reencontrado pessoas e comunidades alcançadas por sua atuação em Brasília.

Para o Senado, Mariana quer transformar essa relação com o interior em uma política permanente do mandato. Entre os compromissos da Agenda 100 estão manter as prioridades dos 52 municípios no radar de Brasília, apoiar as prefeituras na busca por recursos e acompanhar cada investimento até a entrega. Na saúde, a proposta é ampliar exames e especialidades no interior e fortalecer a telessaúde; para o campo, estão previstas iniciativas de conectividade, tecnologia e apoio à nova geração de produtores rurais.

Em Buritis, esse discurso encontra um histórico de trabalho. Durante seus mandatos, Mariana destinou recursos para a saúde do município, incluindo mais de R$ 317 mil para equipamentos de unidades básicas. Outros investimentos atribuídos à sua atuação alcançaram a reforma da UBS do Setor 08, equipamentos para unidades de saúde, máquinas e implementos para apoiar produtores rurais e obras de pavimentação. No Vale do Jamari, a atuação também chegou a municípios como Ariquemes, onde há registro de emenda de R$ 724 mil destinada à construção de uma UBS no Jardim Zona Sul.

"Eu e a minha família já precisamos da UBS do Setor 08 e fomos atendidos aqui mesmo, perto de casa, sem ter que ir para Ariquemes. Buritis melhorou muito na saúde, e a Mariana tem parte nisso", contou Ericson Souza, morador de Buritis.

Agora, ao retornar à região como candidata ao Senado, Mariana encontra parte desse trabalho na memória de quem vive nos municípios. A campanha tem usado esses reencontros para sustentar uma mensagem que a candidata vem repetindo pelo estado: “Minha bandeira é Rondônia. Minha bandeira são os 52 municípios.” Em Buritis, a mobilização em torno de sua passagem reforçou justamente essa conexão entre o que já foi feito e o trabalho que Mariana propõe ampliar no Senado.