Colisão frontal entre caminhão e carreta deixa motorista preso às ferragens

Por rondoniatual.com

Publicada em 19/09/2026 às 08h50

Segundo as primeiras informações, uma carreta havia apresentado problemas mecânicos e ficou parada na pista, recebendo atendimento da equipe da Nova 364, concessionária responsável pelo trecho da rodovia.

Durante o atendimento, o trânsito precisou reduzir e acabou parando no local. O condutor de um caminhão boiadeiro que seguia pela rodovia não teria percebido a tempo que o trânsito estava parado e acabou colidindo violentamente contra a traseira da carreta que estava sendo atendida.

A força da batida destruiu completamente a parte dianteira do caminhão boiadeiro. O motorista ficou preso às ferragens da cabine e precisou ser resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio do socorrista da Nova 364.

Após ser retirado das ferragens, o motorista recebeu atendimento das equipes de socorro. As circunstâncias do acidente e o estado de saúde da vítima deverão ser atualizados.