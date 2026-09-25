Coleta Seletiva começa em 5 de outubro e atenderá 20 bairros em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 25/09/2026 às 14h25

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), definiu para o dia 5 de outubro o início da Coleta Seletiva no município. A dinâmica do serviço foi alinhada na manhã desta sexta-feira (25), durante reunião que contou com representantes da Semeia, da MB Limpeza Urbana, responsável pela coleta de resíduos sólidos, e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (Coocamarji).

Durante o encontro, foram apresentados as rotas e os procedimentos que serão adotados para a execução do serviço, além da importância da participação da população. A Coleta Seletiva terá início com a distribuição de sacolas verdes aos moradores, que poderão utilizá-las para separar e armazenar materiais recicláveis.

Após a separação, os materiais serão recolhidos pelas equipes de catadores. O serviço atenderá 20 bairros de Ji-Paraná, além dos distritos de Nova Colina e Nova Londrina.

O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, destacou que a retomada da Coleta Seletiva representa uma novidade para parte da população e que o alinhamento entre os envolvidos é fundamental para o funcionamento do serviço. “Convocamos a MB Limpeza Urbana e a Coocamarji para ajustar os últimos detalhes para começar o serviço no dia 5. A Cooperativa tem uma larga experiência no serviço e vai nos ensinar muito. Nossa população aguarda com muita ansiedade pelo retorno do serviço em Ji-Paraná”, afirmou.

A representante da MB Limpeza Urbana, Larissa Vieira, reforçou que a empresa está à disposição da Prefeitura e da cooperativa para contribuir com a implantação da coleta. “Nossos colaboradores estão à disposição para somar esforços com a cooperativa e fazer a Coleta Seletiva. Pedimos à população que receba a equipe e, principalmente, que ajude, separando os materiais recicláveis e colocando-os na sacola verde para que o caminhão possa fazer a coleta”, declarou.

Com o início do serviço, a Prefeitura busca ampliar a participação da população na separação dos resíduos e fortalecer a destinação adequada dos materiais recicláveis, contribuindo para a preservação ambiental e para o trabalho desenvolvido pelos catadores.