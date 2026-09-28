Candidato ao Senado, Acir Gurgacz destaca mais de R$ 57 milhões destinados à educação de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 13h30

O candidato ao Senado Acir Gurgacz, do PDT, destinou mais de R$ 57 milhões em emendas para a educação de Rondônia ao longo de sua atuação política.

Os recursos integram um histórico de investimentos direcionados ao setor e reforçam a educação como uma das áreas presentes em sua trajetória.

“Eu destinei muitos recursos para a Educação em Rondônia, mas sabemos que precisamos fazer muito mais”, declarou.

Além do volume já destinado, Acir defende a continuidade dos investimentos e a ampliação das ações voltadas à educação dos rondonienses.

A destinação de mais de R$ 57 milhões é apresentada como parte do trabalho realizado no setor, que permanece entre as áreas destacadas por Acir nesta reta final de campanha.