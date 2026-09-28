Prefeitura de Cacoal adere ao Setembro em Flor com iluminação especial

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 14h24

A Prefeitura de Cacoal realiza, nesta terça-feira, 29 de setembro, às 19h, uma ação em apoio ao Setembro em Flor, campanha nacional de conscientização sobre os cânceres ginecológicos.

A mobilização foi idealizada pelo Grupo EVA — Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, instituição que atua nas áreas de prevenção, pesquisa, diagnóstico e tratamento dos cânceres ginecológicos.

Segundo Maureen Castagnaro, representante e embaixadora do Grupo EVA em Rondônia, a campanha busca alertar as mulheres sobre os fatores de risco e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Ela destaca especialmente o câncer do colo do útero, que apresenta alta incidência na Região Norte, e lembra que a vacinação contra o HPV é uma das principais formas de prevenção.

ILUMINAÇÃO ESPECIAL

Inspirada em ações realizadas em diferentes cidades do país, Cacoal também fará a iluminação do prédio da Prefeitura na cor lilás, símbolo da campanha.

SERVIÇO

A programação será aberta à população e acontecerá em frente ao Paço Municipal de Cacoal, nesta terça-feira, 29 de setembro, às 19h.

“Venha por você. Venha por uma mulher que você ama. O futuro é agora!”