Rolim de Moura realiza ato cívico pelo Dia Nacional do Trânsito

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 14h59

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Coordenaria Municipal de Trânsito (COMTRAN), realizou na manhã desta sexta-feira (25) um ato cívico em alusão ao Dia Nacional do Trânsito. A programação aconteceu na Rua Guaporé, esquina com a Avenida Macapá, com o tema “Trânsito se faz com respeito à vida”.

A atividade teve início às 7h30 e reuniu representantes do poder público, forças de segurança, órgãos de trânsito, instituições de ensino e a comunidade, reforçando a importância da educação e da responsabilidade de todos para a construção de um trânsito mais seguro.

A abertura foi conduzida pelo gerente da COMTRAN, Juraci Rodrigues dos Santos, que destacou a importância das ações de conscientização e do respeito às normas de trânsito como instrumentos de preservação da vida.

Durante o evento, foram realizadas apresentações educativas e culturais, incluindo a execução do Hino Nacional Brasileiro e dos hinos de Rondônia e do Corpo de Bombeiros, com participação do projeto Bombeiro Mirim. Também houve apresentações dos alunos da Escola Balão Mágico e a participação de estudantes da escola Valdeci Sgarbi.

Um dos momentos de destaque da programação foi a simulação de atendimento a uma vítima de acidente de trânsito, realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar. A atividade demonstrou, de forma prática, a importância do atendimento adequado em situações de emergência e os impactos que os acidentes podem causar.

O secretário municipal de Governo, Edson Bavaresco, representou o prefeito Aldo Júlio durante o ato, que também contou com a participação de representantes do 10º Batalhão da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Ciretran de Rolim de Moura, imprensa e convidados.

A programação reforçou que o trânsito seguro depende da participação de todos, com atitudes responsáveis, respeito às regras e atenção permanente à preservação da vida.