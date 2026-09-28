Aos 46 anos, Cauã Reymond viaja pela 1ª vez com affair de 23 anos

Por IG

Publicada em 28/09/2026 às 15h43

Cauã Reymond, 46 anos, teria dado um novo passo no relacionamento com Pietra Cupello, de 23 anos, apontada como seu novo affair . O ator viajou pela primeira vez com a jovem, que é estudante de Medicina, para Itacaré, no sul da Bahia, durante o último fim de semana.

Apesar de não aparecerem juntos nas publicações, os dois compartilharam registros que indicam que estavam no mesmo hotel. Cauã mostrou imagens da hospedagem e da paisagem da região, enquanto Pietra publicou fotos e vídeos feitos no mesmo local, incluindo registros da piscina e da vista para o mar.

A viagem para a Bahia seria o primeiro passeio dos dois para fora do Rio de Janeiro desde que começaram a ser apontados como um possível casal. O affair teria começado há cerca de dois meses, após os dois se conhecerem pelas redes sociais.

Mesmo mantendo discrição, Cauã passou a interagir com publicações de Pietra. Segundo informações divulgadas pelo Extra, o ator também já teria sido visto buscando a estudante na faculdade. Os dois, no entanto, ainda não assumiram publicamente um relacionamento.

Os registros da viagem chamaram atenção justamente pela semelhança dos cenários. Nas imagens publicadas na conta do Instagram de cada um, é possível notar elementos semelhantes da hospedagem, como a piscina de borda infinita, o deck e a paisagem do litoral baiano.

Quem é Pietra Cupello?

Pietra Cupello é estudante de Medicina, modelo e influenciadora digital. Ela mantém um perfil com registros de viagens, rotina de estudos, exercícios físicos e trabalhos publicitários.

A jovem também já teve seu nome relacionado a outras personalidades conhecidas. Pietra teria vivido um breve romance com o surfista Gabriel Medina e também despertado o interesse de jogadores como Vini Jr. e Richarlison.