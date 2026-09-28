Rio: Operação no Complexo da Maré deixa três mortos, diz secretaria

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 28/09/2026 às 16h14

Três pessoas morreram na operação policial realizada nesta segunda-feira (28) nas comunidades do Timbau e Baixa do Sapateiro, no Conjunto de Favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O balanço foi divulgado no início da tarde pela Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. De acordo com o órgão, os três mortos eram considerados suspeitos.

Os policiais apreenderam 12 fuzis, oito pistolas, além de granadas, munições e carregadores. Além disso, os agentes recuperaram seis veículos e apreenderam 83 quilos de drogas.

Feridos

De acordo com a secretaria, entre os 12 criminosos presos, 11 ficaram feridos e foram socorridos no Hospital Federal de Bonsucesso. Um policial militar também foi ferido no braço durante a ação.

Dois adolescentes também feridos foram transferidos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um deles já foi liberado e o outro permanece internado.

A operação, que começou nas primeiras horas da manhã, reúne cerca de 200 policiais militares de unidades especializadas, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). Além disso, conta com o emprego de Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar, e de sete veículos blindados.



Segundo o órgão, criminosos ligados à facção que atua no Conjunto de Favelas da Maré fizeram uma série de ações na Linha Vermelha e na Rodovia Washington Luiz, vias de grande circulação e mais distantes do local da operação. Os atos seriam uma "retaliação" à apreensão das armas e prisões na operação e teriam o objetivo de desviar a atenção da polícia.



“Em uma rápida mobilização, policiais militares atuaram nos locais e liberaram as vias, empregando equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). O policiamento permanece reforçado na região”, informou em nota.