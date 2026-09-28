Mesmo no fim de semana, obras de pavimentação avançam em Jaru e Avenida Brasil, no Setor 05, também recebe asfalto novo

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 17h01

O fim de semana foi de muito trabalho para as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Jaru - Seminsp, que atuaram em diferentes pontos da cidade e concluíram três frentes de serviços de pavimentação asfáltica no município.

Entre as vias beneficiadas está a Avenida Brasil, no Setor 05, que recebeu asfalto novo no trecho compreendido entre a Rua Maranhão e o final da via.

A obra contemplou serviços de drenagem de águas pluviais, terraplenagem e aplicação de capa asfáltica e foi executada pela Prefeitura de Jaru, com servidores e maquinários próprios do município.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou de perto a execução dos serviços e destacou que a pavimentação do trecho faz parte de um conjunto de ações planejadas pela gestão municipal para melhorar a mobilidade urbana e ampliar a infraestrutura em todos os setores da cidade.

“As ruas asfaltadas proporcionam uma série de benefícios à população, que vão desde a melhoria na organização do trânsito até a valorização imobiliária dos setores e o aumento da qualidade de vida. Ao ampliarmos a malha asfáltica de Jaru, fortalecemos também o desenvolvimento da cidade e avançamos com o projeto de urbanização em todo o município”, destacou Jeverson.