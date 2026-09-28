Conexão Produtiva oferece consultoria gratuita para empresas ampliarem inclusão no trabalho

Por Jhon Silva

Publicada em 28/09/2026 às 16h21

Contratar uma pessoa com deficiência ou neurodivergente é apenas uma parte do processo de inclusão. Para que esse profissional tenha condições de permanecer, desenvolver suas habilidades e crescer no ambiente de trabalho, a empresa também precisa estar preparada para compreender necessidades e realizar adaptações quando necessárias.

É justamente nesse ponto que atua o programa Conexão Produtiva, uma iniciativa que já integra a política municipal de empregabilidade atípica de Porto Velho e oferece consultoria e formação gratuitas para empresas interessadas em tornar seus ambientes de trabalho mais inclusivos.

O serviço é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e também orienta as empresas na elaboração do PAR — Plano de Adaptação Razoável, ferramenta utilizada para identificar e organizar as adequações necessárias no ambiente de trabalho.

A secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília, explica que a proposta vai além de ajudar no ingresso desses profissionais no mercado. “Conexão Produtiva faz parte da política municipal de empregabilidade atípica. Oferecemos formação e consultoria gratuita para que as empresas aprendam não somente a contratar pessoas com deficiência, mas também a realizar adaptações razoáveis e organizar o ambiente para que pessoas com deficiência e neurodivergentes tenham condições de permanecer e se desenvolver no mercado de trabalho”.

APOIO PARA AS EMPRESAS

Secretária-adjunta Tércia Marília destaca a importância da inclusão no ambiente de trabalho.

A consultoria é voltada às empresas interessadas em avançar nas práticas de inclusão, incluindo aquelas que precisam atender à legislação de cotas. A proposta é auxiliar o empregador a compreender melhor o processo e construir condições adequadas para receber e desenvolver esses profissionais.

O gerente de Empregabilidade e Equidade de Governança Intersetorial da Semias, Walter Pinheiro, explica que as empresas interessadas podem procurar diretamente a secretaria ou consultar as informações disponíveis no PVH+. “A empresa que tiver interesse em participar pode procurar a Semias ou acessar o aplicativo PVH+. Lá estão disponíveis as informações sobre o programa e sobre como participar”.

As empresas também podem buscar informações sobre o Conexão Produtiva pelo WhatsApp (69) 9 9335-1459.

SELO EMPRESA AMIGA DA INCLUSÃO

Walter Pinheiro apresenta orientações do programa Conexão Produtiva às empresas.

Outra iniciativa voltada à inclusão é o selo Empresa Amiga da Inclusão, lançado na última semana. Apesar de trabalhar dentro da mesma perspectiva de inclusão, a iniciativa possui uma proposta diferente do Conexão Produtiva.

O selo foi entregue às empresas que assumiram o compromisso de oferecer descontos, condições especiais ou gratuidades para pessoas com deficiência e neurodivergentes.

Tércia Marília explica a diferença entre as duas iniciativas. “Entregamos o selo às empresas que se comprometeram com o município a oferecer descontos, condições especiais e até gratuidades para pessoas com deficiência e neurodivergentes. Já o Conexão Produtiva busca empresas que queiram se qualificar, aprender a fazer adaptações razoáveis e criar condições para garantir a permanência e o desenvolvimento dessas pessoas no mercado de trabalho”.

“Queremos que as oportunidades de trabalho cheguem a todos. A inclusão não pode terminar na contratação. Precisamos criar condições para que pessoas com deficiência e neurodivergentes possam permanecer, desenvolver suas habilidades e crescer profissionalmente. O Conexão Produtiva também ajuda as empresas nesse processo”, afirmou o prefeito Léo Moraes.