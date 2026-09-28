Governo Trump revoga vistos de 27 autoridades e ex-autoridades da América Latina por acusações de corrupção

Por G1

Publicada em 28/09/2026 às 15h16

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (28) a revogação dos vistos de 27 autoridades e ex-autoridades da América Latina e de seus familiares.

Segundo o Departamento de Estado americano, as medidas envolvem pessoas da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru e fazem parte de uma ofensiva contra corrupção, narcotráfico e ameaças às instituições democráticas na região.

O g1 entrou em contato com o Departamento de Estado para questionar se alguma autoridade brasileira foi afetada pela medida, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Em comunicado, o departamento afirmou que as revogações foram determinadas “para cumprir os compromissos de defender a governança democrática em todo o nosso hemisfério contra a corrupção e o narcotráfico”.

“Minar um governo democraticamente eleito é uma ameaça à segurança e ao Estado de Direito nas Américas e não será tolerado”, afirmou o governo americano.

Entre os afetados pela medida estão mais de 20 promotores e juízes bolivianos. Segundo os documentos divulgados pelos Estados Unidos, 12 deles já possuem vistos americanos, que serão revogados, enquanto outros nove terão eventuais pedidos de visto negados.

A lista inclui ainda dois colombianos, um empresário e um parlamentar, dois equatorianos e um juiz peruano.

Um dos principais nomes atingidos é o procurador-geral da Bolívia, Roger Mariaca. Eleito para um mandato de seis anos em 2024, ele é acusado pelos Estados Unidos de usar o cargo público para solicitar e aceitar propinas em troca de facilitar atividades ligadas ao narcotráfico. Mariaca também é acusado de ajudar criminosos violentos a escapar da Justiça.

“Suas ações colocam em risco os esforços do presidente Trump para combater o narcoterrorismo, ao mesmo tempo em que enfraquecem as próprias instituições democráticas que a Bolívia, como participante do Shield, está trabalhando para fortalecer", afirmou o governo dos EUA.

O governo Trump apresenta as revogações como parte de uma estratégia mais ampla para pressionar autoridades acusadas de corrupção, envolvimento com o tráfico de drogas e práticas que, segundo Washington, prejudicam o combate ao crime na América Latina.

Nos últimos meses, o Departamento de Estado também tem usado restrições de vistos e de entrada nos Estados Unidos como instrumento de pressão diplomática contra governos e autoridades estrangeiras.