30ª edição da Feira Mulher do Norte fortalece o empreendedorismo feminino; iniciativa promove geração de renda

Por Letícia Regis

Publicada em 28/09/2026 às 15h25

Histórias de recomeço, criatividade e busca por independência financeira continuam ganhando espaço na Feira Mulher do Norte. Em sua 30ª edição, a iniciativa reuniu 15 empreendedoras em uma oportunidade de apresentar seus produtos, conquistar novos clientes e transformar talento em fonte de renda.

Entre as participantes está Tatiane Lemes, mãe atípica que encontrou no empreendedorismo uma forma de continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, contribuir para o tratamento da filha. Há sete anos, ela começou produzindo artesanatos e, desde então, ampliou os negócios.

“Após o nascimento da minha filha eu precisei sair do CLT. Então, comecei lá atrás fazendo artesanato para custear o tratamento dela. Vi no empreendedorismo uma oportunidade. Também vendo açaí e objetos em 3D. Hoje essa é minha fonte principal de renda”.

Promovida pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria Geral de Governo (SGG), a feira se consolidou como um espaço de incentivo ao empreendedorismo feminino e à economia criativa. A 30ª edição foi realizada em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO).

Além de ampliar a visibilidade dos produtos e facilitar o acesso a novos consumidores, a iniciativa também busca contribuir para a autonomia financeira de mulheres que encontram no empreendedorismo uma alternativa para transformar suas realidades.

Segundo a diretora de Políticas Públicas para Mulheres, Lena Assis, a feira também pode representar uma oportunidade para mulheres que enfrentam situações de violência e dependência financeira.

“A Feira Mulher do Norte oportuniza melhores condições de venda para essas mulheres e também pode ser uma porta de saída do ciclo da violência, porque a autonomia financeira é importante para que elas possam sustentar suas famílias e construir novos caminhos”.

Durante a feira, o público encontrou produtos de diferentes segmentos, como alimentação, artesanato, pipocas gourmet e decorativas, sabonetes artesanais e outros itens produzidos e comercializados pelas próprias empreendedoras.

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas como essa contribuem para valorizar quem produz e busca conquistar sua própria independência.

“Quando oferecemos espaços adequados e dignos para essas mulheres, ajudamos a facilitar a comercialização dos seus produtos, aproximando novos clientes e valorizando quem produz na nossa cidade. Toda mulher que busca sua própria fonte de renda, seja mãe solo ou atípica, merece ter oportunidades para crescer”.

Mais do que um espaço de vendas, a Feira Mulher do Norte representa uma oportunidade para que histórias como a de Tatiane continuem sendo construídas com trabalho, autonomia e novas perspectivas.