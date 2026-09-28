Semana começa com termômetros a 40°C no Centro-Oeste, Sudeste e Sul

Cidades do interior do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil podem registrar temperaturas superiores a 40°C neste início de semana, em decorrência da onda de calor que atinge boa parte do país desde sábado (26).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo começa a ficar mais ameno na quarta-feira (30), com o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil.
Nesta segunda-feira (28), Mato Grosso do Sul deve concentrar algumas das maiores temperaturas, principalmente em áreas do oeste e noroeste, mas o calor intenso também deve atingir cidades de outros estados. Entre as localidades com possibilidade de superar os 40°C estão:
Corumbá (MS);
Porto Murtinho (MS);
Três Lagoas (MS);
Cuiabá (MT);
Água Boa (MT);
Rondonópolis (MT);
Barra do Garças (MT);
Goiás (GO);
Quirinópolis (GO);
Ituiutaba (MG);
Jales (SP);
Gurupi (TO);
Araguaçu (TO).
Aviso vermelho
Até esta terça-feira (29), as maiores temperaturas devem ocorrer principalmente em partes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. No período, está vigente aviso vermelho para onda de calor, que pode afetar áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
As maiores temperaturas predominarão em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Triângulo Mineiro, com possibilidade de valores superiores a 40°C. O calor também pode atingir áreas do noroeste do Paraná.
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