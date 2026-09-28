Canais da Energisa facilitam acesso a serviços sem sair de casa

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 28/09/2026 às 13h50

A Energisa Rondônia reforça que os clientes contam com canais de atendimento digitais e telefônicos para acessar os principais serviços da concessionária com mais praticidade, sem a necessidade de deslocamento até uma agência presencial.

Pelo aplicativo Energisa On, site oficial da empresa e WhatsApp Gisa, é possível emitir a segunda via da fatura, consultar débitos, negociar dívidas, solicitar ligação nova, pedir troca de titularidade, acompanhar solicitações e acessar outros serviços relacionados ao fornecimento de energia elétrica.

A orientação da concessionária é que os clientes priorizem os canais oficiais, que funcionam como uma forma segura, rápida e prática de atendimento. No caso da segunda via da conta, por exemplo, o cliente pode acessar o documento em poucos minutos e realizar o pagamento pelos meios disponíveis.

Outro serviço bastante procurado é a troca de titularidade, indicada quando há mudança de morador, locatário ou responsável pela unidade consumidora. Já para ligação nova, o cliente pode iniciar a solicitação pelos canais digitais, seguindo as orientações e apresentando a documentação necessária para análise do pedido.

A negociação de débitos também pode ser feita pelos canais de atendimento, permitindo que o cliente consulte as condições disponíveis e regularize pendências de forma mais simples.

Falta de energia deve ser informada pelos canais oficiais

A Energisa também orienta que os clientes registrem ocorrências de falta de energia pelos canais de atendimento sempre que identificarem interrupção no fornecimento. A notificação é importante para que a concessionária tenha conhecimento da situação e possa direcionar as equipes técnicas de forma mais ágil.

Ao informar a falta de energia, o cliente contribui para que a empresa identifique a área afetada, avalie a ocorrência e acompanhe a normalização do serviço. A comunicação pelos canais oficiais também permite que o consumidor receba orientações e consulte o andamento do atendimento.

Os clientes podem acionar a Energisa pelo aplicativo Energisa On, pelo site www.energisa.com.br, pelo WhatsApp Gisa no número (69) 99358-9673 ou pela Central de Atendimento 0800 647 0120.