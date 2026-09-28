Secretaria Municipal de Educação encerra ciclo formativo do Paic/Proalfa

Por Rose Lopes

Publicada em 28/09/2026 às 14h15

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), encerrou, na sexta-feira ( 25), o Ciclo Formativo do Programa Paic/Proalfa, iniciativa desenvolvida em colaboração com o Tribunal de Contas de Rondônia (TCERO), Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e municípios participantes.

O encerramento contou com a participação da equipe técnica da Semed, com a titularidade do secretário Robson Casula, que integra as ações da administração do prefeito Afonso Cândido (PL), voltadas ao fortalecimento da educação pública em Ji-Paraná. O ciclo iniciou em 21 de setembro.

Ao longo de cinco dias, professores, gestores escolares, coordenadores, articuladores da política de alfabetização e profissionais da educação participaram de momentos de estudo, reflexão, troca de experiências e alinhamento das ações pedagógicas.

A formação teve o objetivo de contribuir para o aprimoramento das práticas educacionais e para o desenvolvimento de estratégias capazes de consolidar a alfabetização e a aprendizagem dos estudantes das redes municipais de ensino.

“Este ciclo não encerra aqui. Esta é mais uma etapa que assumimos com a qualidade de ensino e a disseminação da experiência e do conhecimento, assumindo o compromisso conjunto das redes de ensino e instituições parceiras com a aprendizagem, a equidade e a garantia do direito de todas as crianças à alfabetização”, admitiu Robson Casula.