Pesquisas mudam com proximidade das eleições, abstenção, nulos e brancos preocupam, em Porto Velho covardes agridem jornalista

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/09/2026 às 14h00

Pesquisas – Como informamos na última semana, conforme as eleições fossem se aproximando as pesquisas eleitorais iriam apresentando mudanças. Na semana anterior já foi possível notar que ocorreram alterações e se aproximando do que deverá ocorrer nas eleições de domingo (4). As eleições à sucessão estadual é a que mais chama a atenção, porque definirá o futuro governador para os próximos 4 anos, a partir de janeiro de 2027. É possível verificar, que o senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério dificilmente ficará fora de as eleições em segundo turno. Também que não há possibilidades de o futuro governador ficar definido em primeiro turno. Como teremos ainda dois debates na TV esta semana, o número significativo de indecisos, ainda elevado, em torno de 30% é um alerta. Provavelmente o percentual será reduzido até as eleições, mas é necessário computar os nulos e brancos, que poderá ser um complicar na hora de votar.

Abstenção – Hoje temos seis candidatos a governador. Três despontam com chances de chegar ao segundo turno. Rogério, como já citamos, deverá ser um deles, mas o segundo ainda não há um percentual de intenção de votos, que possa antever o futuro confronto, com provisão para o dia 25 de outubro, último domingo do mês eleitoral. Também não há como afirmar com convicção os dois que enfrentarão uma nova eleição. Em Rondônia já tivemos eleições, que sofreram mudanças radicais do primeiro para o segundo turno, como a vitória de Leo Moraes (Podemos), prefeito de Porto Velho, eleito em 2024, quando Mariana Carvalho (UB), que tinha vencido o primeiro turno com folgas, era favorita. E o mais importante, Leo venceu no segundo turno sem ter eleito nenhum dos 23 vereadores.

Voto – Como temos este ano uma expectativa de abstenção elevada, além de votos nulos e brancos, estamos sempre alertando os políticos e seus cabos-eleitorais para a importância não somente de “pedir” o voto, mas de orientar, ajudar, esclarecer o eleitor para votar. Este ano teremos eleições gerais, onde a pessoa terá que votar em seis oportunidades, iniciando para deputado federal, depois deputado estadual, primeiro senador, segundo senador; governador e presidente da República. A cada cargo é necessário apertar a tecla “confirma”, antes de passar para o próximo candidato. Se já há uma expectativa de abstenção alta, principalmente em Porto Velho, que estará de aniversário na sexta-feira (2), quando estará completando 112 anos e é feriado municipal, é necessária prudência. A capital tem cerca de 360 mil eleitores em condições de voto e certamente muita gente irá viajar. Será que os políticos estão cientes disso?!

Covardes – A agressão ao jornalista Miro Costa, que teve o celular quebrado por marginais travestidos de cabos-eleitorais em Porto Velho, além de ofensas verbais, empurrões, ameaças demonstra que os candidatos devem ter coerência na escolha de um grupo de trabalho, mesmo que seja temporário. Miro estava registrando a “bagunça” que ocorre na maioria dessas concentrações em via pública, quase sempre com um veículo de som na maior das alturas desrespeitando comércio, moradores, e pessoas que passam pelos locais que ficam com os tímpanos comprometidos. Quem conhece o deputado Alan Queiróz, que já foi vereador e presidente Câmara de Porto Velho sabe de sua conduta ilibada e certamente tomará as providências para punir os marginais que se travestem de “cabos-eleitorais”, inclusive, comprometendo o futuro político dos candidatos. Como foi registrada ocorrência na Polícia Civil (PC) certamente os covardes serão punidos.

Encontro – A reunião do deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) na sexta-feira (25) no Espaço Brasil Mestiço em Porto Velho, agrupou centenas de pessoas ligadas à sua campanha de reeleição. A reunião também teve a participação do deputado federal Lúcio Mosquini (PL), que também busca um novo mandato. Esta semana Jean Mendonça, que é corregedor parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale) percorre o interior do Estado mantendo contato com as lideranças regionais ajustando os trabalhos para o próximo final de semana, já que no domingo (4) teremos eleições gerais, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores, duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de os deputados à Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Mendonça tem domicílio eleitoral em Pimenta Bueno, mas garantiu emendas parlamentares e outras ações à maioria dos municípios, inclusive em Porto Velho.

Respigo

Terça-feira (29) é dia de sessão ordinária na Assembleia Legislativa (Ale), às 15h. Na última semana já não tivemos sessão e certamente o mesmo deverá ocorrer esta semana +++ Deputados e assessores estão empenhados na campanha eleitoral, o Governo do Estado e sua equipe também e dificilmente teremos sessão esta semana, porque as atenções estão todas votadas para as eleições gerais de domingo (4) +++ As apostas com relação à reeleição na Assembleia Legislativa (Ale) aumentam de acordo de como vamos nos aproximando das eleições. A maioria dos apostadores acredita que dos 21 deputados candidatos à reeleição, no máximo 60% terão sucesso +++ Seria importante que os políticos se preocupassem com a informação da coluna, que em Porto Velho será feriado municipal na sexta-feira (2). Não basta pedir o voto, mas sim orientar o eleitor e como o portovelhense gosta de um final de semana prolongado....

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