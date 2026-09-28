Projeto Pequeno Príncipe prevê alcançar 100 crianças e adolescentes, 50 jovens e mulheres e 60 famílias em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 14h45

Tem projeto que nasce para transformar vidas. O Pequeno Príncipe é um deles! O Projeto Pequeno Príncipe: Estação dos Sonhos foi pensado para cuidar de algo que é fundamental: a saúde mental das nossas crianças, adolescentes e suas famílias.

E ele vai funcionar no Bairro Marechal Rondon, na Rua Albina Henrique, nos fundos da antiga delegacia. Vamos aproveitar uma estrutura que já existia e que será reformada, transformando esse espaço em um ambiente de acolhimento, cuidado e esperança.

Serão oferecidos atendimentos psicológicos, grupos terapêuticos, oficinas educativas e culturais e atividades de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Ao todo, o projeto prevê alcançar 100 crianças e adolescentes, 50 jovens e mulheres e 60 famílias.

Como prefeita e como mãe, acredito que cuidar das nossas crianças é também cuidar do futuro da nossa cidade.

Que a Estação dos Sonhos seja um lugar onde nossas crianças possam ser ouvidas, acolhidas e, acima de tudo, continuar sonhando.