Prefeitura realiza nesta segunda-feira (28) audiência pública para apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual referente a 2027

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 14h10

Acontece nesta segunda-feira (28), a partir das 19h, a audiência pública promovida pela Prefeitura de Jaru, na qual será feita a apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA.

O evento será realizado no plenário da Câmara de Vereadores e tem como objetivo apresentar a previsão de receitas e despesas do município para o ano de 2027, conforme dispõe o artigo 48 da Lei Complementar nº 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A população em geral pode participar da audiência pública, seja de forma presencial ou on-line, por meio da transmissão ao vivo no perfil oficial da Prefeitura de Jaru no Facebook.