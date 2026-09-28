Prefeitura realiza Audiência Pública para apresentar Projeto da LOA 2027

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 14h37

Na manhã desta segunda-feira, 28 de setembro, nas dependências do auditório da Câmara Municipal de Espigão d’Oeste, foi realizada a Audiência Pública de apresentação do Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2027.

O encontro contou com a participação de aproximadamente 50 pessoas, entre representantes do poder público e membros da comunidade, que acompanharam a apresentação e as informações relacionadas ao planejamento orçamentário do município para o próximo ano.

A audiência pública é um importante instrumento de transparência e participação social, permitindo que a população acompanhe como o município planeja organizar seus recursos e definir as prioridades para 2027.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste reforça seu compromisso com a transparência, o planejamento e a participação da população na construção do futuro do município.