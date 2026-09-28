Guajaramirense de 12 anos conquista medalha de ouro no Jiu-Jitsu em Porto Velho

Por Guajará Noticias

Publicada em 28/09/2026 às 14h28

Uma conquista que vai muito além de uma medalha. A jovem guajaramirense Esther Júlia Melgar Barroso, de apenas 12 anos, mostrou neste domingo, 27 de setembro de 2026, que determinação, disciplina e perseverança podem transformar sonhos em resultados. A atleta conquistou o 1º lugar e a medalha de ouro durante o 5º Campeonato Interno da Família Márcio Frank de Jiu-Jitsu, realizado em Porto Velho (RO).

Representando Guajará-Mirim, Esther entrou no tatame carregando não apenas a vontade de vencer, mas também meses de treinamento, aprendizado e dedicação a uma modalidade que tem entre seus principais valores a disciplina, o respeito e a família.

Durante a competição, a jovem colocou em prática os ensinamentos recebidos nos treinamentos e demonstrou técnica e determinação. Ao final, veio a recompensa: o lugar mais alto do pódio e a medalha de ouro.

A campeã fez questão de agradecer à equipe Família Márcio Frank e ao professor Ewerton pelo treinamento e pelos ensinamentos transmitidos ao longo de sua preparação. Também foi destacado o apoio da Prefeitura de Guajará-Mirim no deslocamento dos atletas e de seus acompanhantes até Porto Velho.

Filha de Élio Barroso e Keisy Melgar, Esther recebeu o carinho dos pais, familiares e amigos. A família agradeceu a Deus pela conquista e também manifestou gratidão aos professores, mestres e a todos que contribuíram para que a jovem pudesse representar Guajará-Mirim na competição. Entre seus familiares, Esther mantém ainda um carinho especial pela tia Zilma Barroso.

Mas a medalha conquistada neste domingo não representa o fim da caminhada. Ela é mais um passo de uma jovem atleta que já olha para o próximo desafio. Esther está entusiasmada e se prepara para participar do Campeonato Estadual, previsto para o dia 11 de outubro de 2026.

UM EXEMPLO PARA A JUVENTUDE DA PÉROLA DO MAMORÉ

A vitória de Esther deixa uma mensagem importante para outras crianças e adolescentes de Guajará-Mirim: o esporte pode abrir caminhos, fortalecer valores e mostrar que sonhos podem ser alcançados quando existe disciplina, oportunidade e perseverança.

Cada treino exige esforço. Cada derrota pode trazer aprendizado. E cada conquista começa muito antes de subir ao pódio. Aos 12 anos, Esther mostra que não existe idade para começar a construir uma história de dedicação.

Hoje, a medalha está no peito de uma jovem atleta. Mas a conquista também enche de orgulho familiares, professores, amigos e todos aqueles que acreditam no potencial da juventude da Pérola do Mamoré.

O Guajará Notícias parabeniza Esther Júlia Melgar Barroso pela conquista do primeiro lugar e da medalha de ouro e estende os cumprimentos aos seus familiares, professores e equipe.

Que o ouro conquistado por Esther não seja apenas uma medalha para guardar, mas uma inspiração para que outros jovens de Guajará-Mirim descubram no esporte um caminho de disciplina, respeito, superação e esperança.