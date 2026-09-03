Atriz recupera fazenda de 180 hectares e retoma produção de café

Por IG

Publicada em 03/09/2026 às 10h38

Fernanda Rodrigues, de 46 anos, transformou uma propriedade rural de cerca de 180 hectares em um verdadeiro refúgio natural. Localizada em Avelar, distrito de Paty do Alferes, a fazenda ganhou um novo propósito após passar por um processo completo de recuperação liderado pela atriz, acompanhada de seu marido, Raoni Carneiro, e de outros parceiros.

No passado, a propriedade já havia sido ligada à produção de café, mas estava inativa quando o grupo decidiu investir na área. Inicialmente, a intenção era ter um local destinado ao descanso e à convivência entre familiares e amigos. No entanto, o projeto evoluiu para uma operação agrícola, que retomou o potencial produtivo da fazenda.

Plantação de café e reflorestamento

A produção rural passou a ser uma das principais atividades do projeto. Assim como nos tempos anteriores, parte da propriedade foi destinada ao cultivo do café, enquanto outras áreas receberam ações de recuperação ambiental e preservação da vegetação nativa.

O terreno também passou por um processo de reflorestamento, com o plantio de milhares de árvores para recuperar zonas degradadas. A estratégia concilia produção agrícola com conservação ambiental, o que acabou levando Fernanda a se envolver de maneira mais profunda com o universo do café e de propriedades sustentáveis.

O empreendimento, batizado de Fazenda Nosso Vilarejo, também funciona como refúgio da família. Apesar de a produção de café seguir a todo vapor, Fernanda costuma aproveitar momentos de descanso e lazer no local ao lado dos filhos e do marido.

"Era antigo o desejo de empreender que formigava no coração dessa gente. E no meio do verde, da brisa, dos últimos raios de sol daquele dia frio, a semente do sonho encontrou chão fértil e germinou. A fazenda já tinha sido o sonho de alguém. A energia do sonho passado ainda pairava no ar com uma vibração amorosa e protetora. Mas estava adormecida, silenciosa, como que esperando um novo sonhador que reencontrasse sua beleza e ativasse novamente toda a potência que vibrava nas raízes que percorriam os sulcos da terra", diz o texto oficial da fazenda.

Além das utilidades voltadas para a vida no campo, a fazenda reúne espaços de convivência e contato com a natureza, animais, áreas verdes e construções. Tudo isso proporciona um ambiente aconchegante, que passou a fazer parte do cotidiano da família.