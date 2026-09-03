Luana Piovani e Pedro Scooby trocam farpas nas redes após ela acusá-lo de não cuidar dos filhos

Por R7

Publicada em 03/09/2026 às 10h45

Depois de um período de aparente paz, Luana Piovani e Pedro Scooby voltaram a trocar farpas nas redes sociais.

Tudo começou quando a atriz mostrou nesta terça-feira (1º) como os filhos gêmeos, de 11 anos, voltaram para Portugal após um período com o pai no Brasil — enquanto Liz estava com piolhos, Bem estava cheio de picadas de insetos, do que é alérgico.

“Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar”, alfinetou ela, citando a disputa de dança que o surfista está participando.

Nesta quarta-feira (2), Scooby rebateu a ex. “Respondendo à Luana, que ela resolveu expor as crianças aí na internet, a Liz já veio com piolho de Portugal. E a gente cuidou, a gente estava limpando, tirando os piolhos. Normal, deve ter alguns ainda. Tanto que a Aurora [filha de Scooby e Cintia Dicker] nunca teve piolho aqui, o Dom [primogênito de Scooby e Piovani] nunca teve piolho estando aqui no Brasil, e é uma coisa recorrente em Portugal”, explicou ele.

“E quanto ao Bem, está com as pernas machucadas. Ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando. Se embrenhou lá no mato na Bahia, parecia que estava com a perna cheia de catapora de tanto mosquito que pegou ele nas pernas. E a gente foi cuidando, só que ele é uma criança muito ativa, continua indo para a praia todo dia, surfando todo dia, e demora a cicatrizar quando você tem uma vida ativa. Mas as crianças estão bem, felizes, e é isso”, completou.

Piovani responde

Piovani não deixou barato. Em um novo vídeo, ela respondeu a Scooby. “Língua de trapo! Fala com a Cintia, a sua ex-esposa, pra você ver. Ela [Liz] começou a coçar a cabeça uma semana depois. Quando eu falei com a Cintia, que é uma pessoa por quem tenho muito respeito e carinho, que sempre esteve ajudando a cuidar dos nossos filhos, eu falei: ‘Cintia, eu mudo de nome se foi no primeiro dia que ela chegou’. [...] Ela me respondeu: ‘Foi uma semana depois’”.

A atriz continuou mandando um recado ao ex. “Deixa de ser irresponsável, bate no peito, segura a tua onda, cresce, evolui. Não fica se defendendo, não, cara. Aprende.”

Scooby nega traição

Scooby aproveitou também as redes sociais para negar os boatos de que estaria vivendo um affair com Bianca Andrade, a Boca Rosa, nos bastidores de competição de dança. Na segunda-feira (31), ele anunciou o fim do casamento com Cintia Dicker.

“Vou falar aqui da minha boca, porque, em respeito à Cíntia, né, também. Eu não fiquei com ninguém, não tô ficando com ninguém. Traição não foi o motivo da nossa separação. A gente está separado há dois meses. E, claro, a gente espera respeito pela família, porque é um momento superdifícil.”

“Então é isso, tô falando da minha boca aqui só pra as pessoas já ficarem sabendo: não, não teve, não fiquei com ninguém… Traição não foi o motivo da nossa separação. E, pelo contrário, né? Eu e ela estamos muito bem, muito unidos nesse momento. Um apoiando o outro, um fazendo bem para o outro, a gente se fala todo dia. E, bom, dentro do possível, está tudo certo."