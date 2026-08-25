Zé Felipe brinca sobre relacionamentos: ‘Não deram certo’

Zé Felipe falou com bom humor sobre sua vida amorosa nas redes sociais nesta segunda-feira (24). O cantor, de 28 anos, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e uma seguidora pediu para ele indicar a marca de alianças que ele “!costuma dar de casamento”.
“É, moça... eu acho que não sou o cara para te dar essa dica não, viu? Marca aí as duas que eu dei que não deram certo”, respondeu o cantor.
Zé está solteiro desde o fim do namoro de cerca de três meses com Ana Castela em dezembro do ano passado. Antes, ele foi casado por cinco anos com Virginia Fonseca, de quem se separou em maio de 2025 e tem três filhos — Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano e 10 meses.
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