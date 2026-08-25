Luana Piovani detona Ana Castela após foto com Nikolas Ferreira

Por IG

Publicada em 25/08/2026 às 10h59

Luana Piovani, 49 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (24) para comentar o encontro entre a cantora sertaneja Ana Castela, 22, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), 30, durante a tradicional Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

Luana não perdeu a oportunidade de comentar a atitude da artista após os dois posarem juntos para fotos e causarem polêmica na internet.

“Ainda bem que minha filha não foi ao show dessa zinha”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Embora a reação de Luana tenha dado o que falar, ela não foi a única a demonstrar descontentamento com a atitude da cantora.

Insatisfeita, Pabllo Vittar, 32 anos, deixou de seguir a sertaneja no Instagram após a publicação do registro. Na imagem compartilhada pelo próprio deputado federal, ele e Ana Castela aparecem lado a lado, sorrindo para a câmera e fazendo o número 22 com as mãos.