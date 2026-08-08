Vilhena conquista a maior nota da história no Saeb e lidera a educação entre os maiores municípios de Rondônia

Por ASSESSORIA

Publicada em 08/08/2026 às 08h45

O município de Vilhena conquistou mais uma avaliação positiva na educação: o melhor desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental entre as maiores cidades de Rondônia, conforme o resultado preliminar divulgado nesta quarta-feira, 06, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O resultado consolida um avanço expressivo da educação municipal. No início da atual gestão, o índice de 2024, referente a avaliações aplicadas em 2023, era de 5.56. Agora, com os resultados referentes a 2025, Vilhena alcançou 6.37, registrando um crescimento superior a 14% e atingindo a maior nota da história do município.

Ao analisar os dados, o prefeito Flori Cordeiro comentou que, com esse desempenho, Vilhena passa a liderar entre as maiores cidades de Rondônia, ficando à frente de municípios como Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho. “O resultado também coloca o município acima da média nacional. O último Ideb declara a nota do Brasil sendo 6.0 nos anos iniciais, 5.0 nos anos finais do ensino fundamental e 4.3 no ensino médio”, enfatizou.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o principal indicador da qualidade da educação pública brasileira. Ele é calculado a partir do desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que medem a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, aliado aos indicadores de fluxo escolar, como a taxa de aprovação.

O desempenho alcançado na classificação geral já reafirma Vilhena como referência em educação pública no Estado. O município conta hoje com um investimento de cerca de R$ 60 milhões em obras em infraestrutura educacional em andamento, além das melhorias em valorização profissional e fortalecimento das políticas de ensino.