Trump provoca o Irã com imagem de Ormuz como

Por G1

Publicada em 18/08/2026 às 10h07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou nesta terça-feira (18) uma imagem do Estreito de Ormuz como "novo território dos EUA", uma nova provocação em meio a um impasse na guerra contra o Irã.

A imagem, intitulada "Novo território dos EUA", mostra a região de Ormuz e os golfos Pérsico e do Omã, com um círculo sobre a via marítima. O Irã também é identificado na montagem, que foi compartilhada nas redes sociais pelos perfis oficiais de Trump e da Casa Branca. Veja acima.

Em resposta à montagem, o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, afirmou sobre Trump que "em breve, sua ilusão a respeito do Estreito de Ormuz será corrigida, ou nós corrigiremos as ilusões desse iludido”.

Pelo direito internacional, os EUA não podem simplesmente tomar posse do Estreito de Ormuz por meio de uma declaração. Além disso, a Carta da ONU proíbe a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial de outros países.

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A imagem, que pode ser interpretada como uma provocação de Trump ao Irã, foi compartilhada dias após ele ter dito que declararia Ormuz como território dos EUA e também em meio a uma escalada da guerra no Oriente Médio.

O conflito está próximo de completar seis meses sem perspectiva de terminar, e novos desenvolvimentos nesta semana indicam que os combates podem se intensificar em breve:

O Irã está planejando mudar sua postura mais defensiva para assumir a ofensiva no conflito caso as negociações com os EUA falhem.

Trump ameaçou bombardear o Omã, um aliado e que tem atuado como mediador na guerra, caso o país ratifique um acordo com o Irã para regulamentar a gestão do Estreito de Ormuz entre os dois países.

Estreito de Ormuz

Embarcações perto de Ormuz nesta segunda-feira (17) — Foto: Reuters

O Estreito de Ormuz é uma estreita rota marítima localizada entre o Irã e a Península Arábica. A passagem conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, que dá acesso ao Mar Arábico e ao Oceano Índico.

Apesar do tamanho relativamente pequeno, Ormuz é considerado uma das principais artérias da indústria mundial de petróleo.

Cerca de 20% do petróleo consumido no planeta passa pela região.

Grandes produtores, como Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos, dependem da rota para transportar parte da produção para outros mercados.