TCE entrega aos candidatos ao governo raio-X das contas públicas para qualificar propostas e fortalecer o futuro de Rondônia

Pela primeira vez na história política de Rondônia, todos os candidatos ao Governo do Estado sentaram à mesma mesa para receber um diagnóstico técnico, imparcial e fundamentado sobre a realidade das contas públicas, dos serviços essenciais e dos principais desafios que moldarão o futuro do estado.
A iniciativa foi promovida pelo Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), nesta sexta-feira (7 de agosto), durante o encontro técnico “Os desafios dos próximos 4 anos: O que as evidências do controle externo revelam sobre Rondônia”.
Em um momento que pode representar um novo patamar de maturidade institucional no debate eleitoral rondoniense, o Tribunal abriu seu patrimônio de conhecimento técnico, acumulado ao longo de décadas de fiscalização e acompanhamento da gestão pública, para que os programas de governo sejam construídos com base na realidade e não em percepções, promessas ou estimativas desconectadas dos fatos.
O encontro, realizado no auditório do TCE-RO, em Porto Velho, reuniu os seis candidatos ao Governo do Estado, seus respectivos candidatos a vice-governador e equipes técnicas, econômicas e de planejamento.
Mais do que uma agenda institucional, o evento simbolizou um compromisso com a democracia, a transparência e a boa governança, ao oferecer, de forma isonômica e republicana, informações estratégicas capazes de orientar decisões que impactarão a vida de mais de 1,8 milhão de rondonienses nos próximos quatro anos.
UM RAIO-X DO ESTADO PARA QUEM PRETENDE GOVERNÁ-LO
Conduzido pelo presidente do TCE-RO, conselheiro Wilber Coimbra, o encontro apresentou um amplo panorama da situação fiscal, econômica, financeira e estrutural de Rondônia, revelando capacidades, limitações, riscos e oportunidades que precisarão ser enfrentados pelo próximo governo.
A mensagem central foi clara: governar bem exige conhecer profundamente a realidade.
“Todos os candidatos aprovados em convenção partidária participaram deste evento, que é de suma importância para a compreensão da saúde fiscal, financeira e econômica do Estado de Rondônia”, destacou o presidente.
Segundo Wilber Coimbra, o objetivo foi assegurar que os programas de governo sejam formulados a partir de dados confiáveis e evidências concretas produzidas pelo controle externo.
“A premissa é que não haja, posteriormente, programa de governo em desalinho com a realidade dos números e com o atual estágio das finanças públicas de Rondônia”, afirmou.
DEMOCRACIA MAIS QUALIFICADA, DECISÕES MAIS RESPONSÁVEIS
A relevância do encontro foi destacada por autoridades que participaram da abertura.
O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC-RO), Miguidônio Inácio Loiola Neto, ressaltou que a iniciativa fortalece o processo eleitoral ao oferecer subsídios concretos para que os planos de governo sejam mais realistas, consistentes e conectados às necessidades da população.
O defensor público-geral do Estado, Victor Hugo Lima, também enfatizou a importância de espaços institucionais que disponibilizam informações qualificadas para apoiar a formulação de políticas públicas e o planejamento governamental.
Durante o evento, o juiz de Direito Marcelo Tramontini apresentou ainda um panorama da regularização fundiária em Rondônia, trazendo dados que demonstram os impactos do tema para a segurança jurídica, o desenvolvimento econômico e a garantia de direitos da população.
NEUTRALIDADE ABSOLUTA E COMPROMISSO COM A SOCIEDADE
O encontro foi realizado sob rigorosa observância dos princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia e neutralidade institucional.
Todos os candidatos tiveram acesso exatamente ao mesmo conteúdo, às mesmas informações e ao mesmo tempo de exposição, reforçando o compromisso do Tribunal com a equidade do processo democrático.
“O Tribunal de Contas não participa da disputa eleitoral. O Tribunal não escolhe governos. O que fazemos é disponibilizar conhecimento técnico para que a sociedade seja melhor governada”, enfatizou Wilber Coimbra.
EVIDÊNCIAS PARA TRANSFORMAR PROMESSAS EM RESULTADOS
Ao longo de sua trajetória constitucional, o TCE-RO consolidou uma das mais robustas bases de informações sobre a administração pública estadual. Esse patrimônio institucional foi organizado para oferecer aos futuros gestores uma visão ampla e integrada sobre a capacidade do Estado de financiar políticas públicas, sustentar investimentos e enfrentar seus principais desafios.
Entre os temas apresentados estiveram a situação fiscal, o comportamento das receitas, a capacidade de investimento, os níveis de endividamento, os riscos fiscais, a sustentabilidade previdenciária, a governança pública e os indicadores das áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e demais setores estratégicos.
O objetivo é simples e transformador: substituir decisões baseadas em suposições por decisões baseadas em evidências.
CANDIDATOS RECONHECEM IMPORTÂNCIA DA INICIATIVA
Os candidatos presentes destacaram o caráter inovador do encontro e a contribuição do Tribunal para a construção de propostas mais alinhadas à realidade de Rondônia.
As manifestações convergiram em um ponto comum: conhecer a situação real do Estado é fundamental para planejar políticas públicas viáveis, sustentáveis e capazes de gerar resultados concretos para a população.
Adaílton Fúria (PSD) ressaltou: “É importante receber um diagnóstico de como está o Estado de Rondônia e suas finanças. A partir daí, formatar o plano de governo dentro da realidade”.
Já Expedito Neto (PT) disse: “Pelo que foi apresentado, tem muito o que mudar, o que melhorar e a se fazer para que o Estado possa crescer, avançar em favor do povo rondoniense”.
Hildon Chaves (União Brasil) foi enfático: “Essa ação do Tribunal de contas é um grande serviço e uma grande contribuição para a sociedade e à democracia como um todo”.
Marcos Rogério (PL), por sua vez, parabenizou a iniciativa do TCE. “Foi traçado um diagnóstico do estado, do ponto de vista financeiro, orçamentário e estrutural. Os candidatos têm uma leitura clara da situação que vão encontrar”, acentuou.
Pedro Abib (MDB) ressaltou a ação do Tribunal: “É fundamental entender como o TCE tem trabalhado e nos colocar como uma peça para manter o Estado de Rondônia em desenvolvimento”.
Samuel Costa (PSB) elogiou a iniciativa do TCE: “O Tribunal de Contas, que é referência em todo o Brasil, mostra que também é um aliado na defesa das contas públicas e da governança.”
UM LEGADO PARA O FUTURO DE RONDÔNIA
Ao reunir, pela primeira vez, todos os postulantes ao Governo do Estado em torno de um mesmo conjunto de evidências técnicas, o Tribunal de Contas de Rondônia estabelece um precedente histórico para o fortalecimento da democracia e da gestão pública baseada em resultados.
Mais do que apresentar números, o TCE-RO entregou conhecimento estratégico para que o próximo ciclo de governo seja construído sobre dados, transparência e responsabilidade.
O legado do encontro vai além do processo eleitoral: contribui para que Rondônia avance rumo a uma cultura permanente de planejamento, governança e tomada de decisão orientada por evidências, ampliando as chances de que as escolhas feitas hoje se transformem em melhores serviços públicos e mais qualidade de vida para a população nos próximos anos.
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