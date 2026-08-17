Prefeitura de Porto Velho propõe modernização administrativa para fortalecer atuação da PGM e CGM

Por Letícia Regis

Publicada em 17/08/2026 às 15h47

Modernizar a administração pública também significa investir nas pessoas que fazem o serviço acontecer todos os dias. Dentro do Pacote de Leis de 2026, a Prefeitura de Porto Velho propõe uma medida voltada ao fortalecimento técnico da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e da Controladoria-Geral do Município (CGM), com mudanças na nomenclatura e na exigência de escolaridade para cargos técnicos.

A proposta alcança cerca de 40 servidores e tem como principal objetivo elevar o nível de qualificação profissional exigido para determinadas funções. Na prática, a medida busca adequar a estrutura administrativa às necessidades atuais do Município, tornando o serviço público cada vez mais preparado para lidar com demandas que exigem conhecimento técnico e responsabilidade.

A mudança não representa impacto financeiro imediato aos cofres públicos. O foco está na modernização da estrutura e na valorização da formação profissional dos servidores, reconhecendo que uma administração mais eficiente também depende de equipes qualificadas e preparadas.

Para o prefeito Léo Moraes, modernizar a Prefeitura é criar condições para que o servidor possa entregar um serviço cada vez melhor à população.

“A gestão precisa acompanhar as transformações da sociedade e, principalmente, valorizar quem está na linha de frente do serviço público. Essa medida é uma mudança de estrutura, que representa um passo importante para uma administração mais eficiente e preparada”.

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que vêm sendo discutidas pela administração municipal para atualizar a estrutura do Município e promover melhorias na carreira e nas condições de trabalho dos servidores.

Mais do que mudar nomes ou requisitos, a proposta busca preparar a Prefeitura para os desafios de uma administração pública cada vez mais técnica, organizada e eficiente. No fim, o resultado esperado é que essa modernização também se transforme em atendimento mais qualificado para quem mais importa: a população de Porto Velho.