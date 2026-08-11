O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá pancadas de chuva em parte da região nesta terça-feira (11)

Por Viviane Bessa

Publicada em 11/08/2026 às 08h00

A previsão para esta terça-feira (11) indica pancadas de chuva em parte da Região Norte, enquanto outras áreas terão predomínio de nebulosidade e tempo sem previsão de precipitação, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, Palmas terá mínima de 24°C e máxima de 38°C, com poucas nuvens. A condição de menor nebulosidade predomina em grande parte do estado.

No Pará, Belém terá temperaturas entre 24°C e 34°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva. As precipitações devem se concentrar principalmente no norte e nordeste paraense, enquanto áreas do centro e sul do estado terão menor ocorrência de chuva.

No Amapá, Macapá registra mínima de 24°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva. A instabilidade também alcança outras áreas do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá mínima de 26°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens. A maior presença de nebulosidade ocorre principalmente no norte do estado.

No Amazonas, Manaus terá temperaturas entre 26°C e 35°C, com muitas nuvens. No oeste amazonense, há condições para ocorrência de chuva, enquanto a capital e áreas mais ao centro e leste permanecem com predomínio de nebulosidade.

Em Rondônia, Porto Velho terá mínima de 26°C e máxima de 36°C, com muitas nuvens. A nebulosidade também predomina nas demais áreas do estado.

No Acre, Rio Branco registra a menor mínima entre as capitais da região, com 22°C, e máxima de 34°C. A previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva, condição que também ocorre em outras áreas acreanas.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).