O TEMPO E A TEMPERATURA: Confira a previsão do tempo para a Região Norte neste sábado (8)

Por Viviane Bessa

Publicada em 08/08/2026 às 08h30

A previsão do tempo para este sábado (8) indica poucas nuvens no Tocantins e maior variação de nebulosidade sobre os demais estados da Região Norte, com ocorrência de chuva isolada e pancadas de chuva em áreas da Amazônia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, Palmas terá poucas nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 35°C.

No Pará, Belém registra mínima de 24°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A condição também se estende a áreas do nordeste e do arquipélago do Marajó.

No Amapá, Macapá terá temperaturas entre 24°C e 32°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em praticamente todo o estado.

Em Roraima, Boa Vista varia de 25°C a 33°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A previsão também alcança grande parte do território roraimense.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 26°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva. A instabilidade também atinge o centro, oeste e norte amazonense.

Em Rondônia, Porto Velho registra mínima de 22°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens e chuva isolada em praticamente todo o estado.

No Acre, Rio Branco terá temperaturas entre 23°C e 33°C, sob muitas nuvens e chuva isolada, condição predominante em todas as regiões acreanas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).