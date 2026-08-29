Número de mortos pelas enchentes no Nepal sobe para 675; reconstrução pode custar até R$ 26 bilhões

Por G1

Publicada em 29/08/2026 às 10h06

O número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o Nepal subiu para 675, segundo atualização das autoridades de gestão de desastres divulgada neste sábado (29).

O ministro das Finanças do país afirmou que o Nepal precisará de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões (cerca de R$ 20,8 bilhões a R$ 26 bilhões, pela cotação atual) para reconstruir as áreas afetadas pelas enchentes.

➡️O país afirmou que precisa de ajuda estrangeira em áreas técnicas e especializadas, mas não de equipes internacionais de busca e salvamento em geral.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Shisir Khanal, os socorristas nepaleses conseguem conduzir as operações de resgate por conta própria neste momento.

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Nepal pede ajuda para resgates em túneis e identificação de corpos

De acordo com Khanal, o governo solicitou apoio internacional em áreas nas quais o país não possui conhecimento técnico suficiente.

Entre elas estão o resgate de pessoas que podem estar presas em túneis de usinas hidrelétricas, a recuperação da comunicação e do transporte em regiões onde pontes foram destruídas, além da identificação de corpos.

O Nepal também busca ajuda para realizar testes de DNA e ampliar a capacidade de armazenamento de corpos.

"Já fizemos pedidos por serviços especializados e assistência técnica em áreas onde não temos expertise e conhecimento técnico suficientes", afirmou Khanal à Reuters na noite de sexta-feira (28).

Segundo ele, algumas pessoas podem ter ficado presas em túneis de usinas hidrelétricas. O Nepal tem pouca experiência nesse tipo de estrutura e precisa de equipamentos e conhecimento especializado para realizar os resgates.

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