“Nosso trabalho entrega resultados e faz a diferença”, afirma pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 08h10

“Nosso trabalho entrega resultados e faz a diferença para o povo”. A afirmação é de Sílvia Cristina, pré-candidata ao Senado que tem intensificado sua agenda na capital e no interior, em reuniões com lideranças, concedendo entrevistas e ampliando a sua rede de adesões.

Nesses encontros, ela tem destacado que o trabalho e resultados fazem a diferença na vida das pessoas.

“Temos trabalho, temos entregas e resultados, que fazem a diferença na vida das pessoas. Não é apenas discurso, mas ações de fato, que contemplam a população e o povo quer isso”, destacou.

Sílvia Cristina tem percorrido o Estado, alinhando apoios e ampliando as suas bases. “São muitas lideranças, muitas adesões que chegam para somar ao nosso projeto. E as pessoas estão nos recebendo com muito carinho em nossas andanças por Rondônia”.