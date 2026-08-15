Marcos Rogério apresenta soluções para Rondônia avançar com diálogo e parceria

Por Assessoria

Publicada em 15/08/2026 às 08h40

O senador e candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) apresentou nesta sexta-feira (14) propostas para fazer o Estado avançar com diálogo, parcerias e articulação política. Em entrevistas ao programa Fala Rondônia, da RedeTV, e ao Resenha do Almoço, da Rádio SGC FM, ele destacou saúde, segurança pública e infraestrutura entre as prioridades.

Marcos Rogério ressaltou que conhece os 52 municípios e defendeu a união de diferentes forças para transformar projetos em resultados.



“O desafio de colocar e recolocar o Estado no caminho não é um desafio para um homem só, é o desafio para um time. E eu hoje tenho um time do lado”, afirmou.



Na saúde, a proposta é descentralizar o atendimento e ampliar consultas, exames e cirurgias no interior, evitando deslocamentos desnecessários para Porto Velho. O plano também prevê o uso da telessaúde, a construção do Hospital de Urgência na capital e do Hospital de Traumas, em Ji-Paraná, com Centro de Reabilitação e Banco de Órteses e Próteses.



Na infraestrutura, Marcos Rogério defendeu novas conexões entre as regiões e apontou a Rodovia do Boi, chamada por ele de Rodovia da Libertação, como estratégica para criar um novo corredor logístico. A proposta prevê articulação com a bancada federal para buscar parte dos investimentos necessários.



“Com o investimento certo no ponto certo, você vai destravando a logística do Estado de Rondônia, aliviando o custo e levando o desenvolvimento para essas regiões”, disse durante a entrevista à RedeTV!.



Para a segurança pública, o candidato propõe fortalecer o efetivo, investir em tecnologia, inteligência e integração das forças, além de valorizar os profissionais que atuam na área.



Ao falar sobre sua experiência e o conhecimento acumulado ao longo da trajetória política, Marcos Rogério reforçou que pretende usar a capacidade de articulação em Brasília para buscar investimentos e colocar os projetos em prática.



“A gente vai fazer o orçamento público chegar na ponta para transformar a vida das pessoas com muito trabalho, com muita dedicação e muita entrega”, afirmou.