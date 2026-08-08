Jaru faz história e supera, pela primeira vez, a média nacional no IDEB

Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 08h21

O município de Jaru alcançou um marco histórico na educação pública. Pela primeira vez desde a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, a rede municipal de ensino superou a média nacional e conquistou a nota 6,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O resultado representa um crescimento de 10,17% em relação à última avaliação, realizada em 2023, quando o município obteve nota 5,9. Com esse desempenho, Jaru passa a integrar o seleto grupo das cinco melhores redes na educação pública de Rondônia, consolidando a maior evolução educacional da história do município.

O IDEB é calculado a partir do desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb, aplicadas em outubro do ano passado, aliado aos índices de aprovação escolar, refletindo tanto a qualidade da aprendizagem quanto a permanência dos alunos na escola.

O prefeito Jeverson Lima comemorou o resultado e ressaltou que a conquista é fruto do trabalho, do planejamento e dos investimentos realizados pela gestão nos últimos anos. Entre as principais ações estão a reforma, ampliação e modernização de todas as escolas da rede municipal, construção de novas unidades de ensino, ampliação da estrutura física das escolas, aquisição de materiais pedagógicos e tecnológicos, capacitação continuada dos profissionais da educação, fortalecimento do transporte escolar, desenvolvimento de programas e ações voltados à melhoria da aprendizagem. "Sempre tivemos um objetivo muito claro, que é colocar Jaru entre as melhores educações de Rondônia e do Brasil. Receber essa notícia nos deixa muito felizes e com a certeza de que estamos no caminho certo. A educação transforma vidas e continuará sendo uma das principais prioridades da nossa gestão", afirmou o prefeito.

Jeverson Lima também reconheceu a atuação da Secretaria Municipal de Educação - Semed, sob a condução da secretária Cleide Gonçalves Leite Prates, do secretário executivo Leomar Leal e toda equipe técnica, administrativa e de apoio, destacou e agradeceu ainda o comprometimento dos professores, gestores, servidores, estudantes, pais e responsáveis, além da parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO para a conquista do resultado. "Ninguém é bom sozinho e essa conquista foi construída por muitas mãos, muito obrigado a cada um que se dispõe a construir uma sociedade melhor todos os dias por meio da principal ferramenta que temos, que é a educação”, disse.

ESCOLAS MUNICIPAIS COM AS MELHORES NOTAS NO IDEB 2026

Escola Abraão Rocha – 7,1

Escola Aldemir Lima Cantanhede – 7,1

Escola José de Souza Silva – 6,7

Escola Menezio de Victo – 6,4

Escola Jean Carlos Muniz – 6,3

Escola Maria de Lourdes – 6,3

Escola Beatriz Mireya – 6,1

Escola Maria Gomes da Costa – 6,1