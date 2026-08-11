Forte temporal assusta população e causa estragos em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 08h58

Um forte temporal atingiu Espigão d’Oeste no início da tarde desta segunda-feira, 10 de agosto, assustando a população e provocando danos em diferentes pontos do município.

Os fortes ventos causaram estragos em residências e estabelecimentos comerciais e chegaram a derrubar postes da rede elétrica, deixando diversos setores da cidade sem energia por algumas horas.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Defesa Civil e das equipes responsáveis, está acompanhando a situação e realizando o levantamento dos danos provocados pelo temporal, além de prestar apoio nos locais afetados.

A orientação é para que a população mantenha a atenção e evite áreas de risco, principalmente durante novas ocorrências de ventos fortes e tempestades.

A Prefeitura segue acompanhando a situação e trabalhando para garantir segurança e atendimento à população.