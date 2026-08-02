2ª Agrotec terá policiamento reforçado e ações preventivas para garantir segurança do público

Por Jean Carla Costa

Publicada em 19/08/2026 às 15h57

A Polícia Militar de Rondônia estará presente na 2ª edição da Agrotec, Raízes que conectam o futuro, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), de 26 a 30 de agosto, das 14h às 21h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A corporação levará exposição de materiais e equipamentos, orientações preventivas e serviços à população, incluindo ações relacionadas à violência doméstica, prevenção às drogas, educação ambiental, doação de mudas pelo Batalhão de Polícia Ambiental e cadastro para o Programa Segurança Rural.

Segundo o tenente-coronel Alex Miranda, porta-voz da Polícia Militar de Rondônia, a participação busca aproximar a corporação da comunidade. “Vamos levar prevenção, informação e serviços para a população, além de apresentar equipamentos e o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar”.

A programação também contará com a participação do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Polícia de Choque e do 1º Batalhão, que realizará o policiamento ostensivo em toda a área do evento, com equipes a pé e quadriciclos. A segurança também será reforçada pela Atividade Delegada da Prefeitura de Porto Velho.

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, a presença da Polícia Militar contribui para tornar a Agrotec ainda mais completa e segura para as famílias. O público também poderá acompanhar apresentações da Polícia Militar Mirim, da Banda de Música da PMRO e do conjunto Combo, com músicas populares e mensagens de utilidade pública. “A Agrotec é uma feira para toda a família. Segurança, cultura, serviços e conhecimento fazem parte dessa grande programação”, afirmou Douglas Bener.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a estrutura de segurança faz parte do planejamento para garantir que o público possa aproveitar a programação com tranquilidade.

“Estamos preparando uma Agrotec para receber as famílias com segurança, organização e uma programação diversificada. A presença das forças de segurança, somada às ações preventivas e aos serviços oferecidos, é fundamental para que todos possam participar desse grande evento com tranquilidade”.