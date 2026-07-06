Zelensky pede a Merz mais apoio para a defesa antiaérea contra mísseis

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 06/07/2026 às 14h55

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que conversou nesta sexta-feira com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, sobre as necessidades do país na área de defesa antiaérea. Segundo Zelensky, os sistemas Patriot são, neste momento, a principal prioridade da Ucrânia.

A conversa teve como foco a busca por mais munições para os sistemas de defesa antiaérea Patriot.

"Com seus ataques com mísseis contra a Ucrânia, a Rússia está jogando sua última carta. Não lhe restam outras opções para prolongar a guerra", afirmou Zelensky.

Embora a defesa antiaérea ucraniana apresente uma taxa relativamente alta de interceptação de drones e mísseis de cruzeiro russos, ela ainda é praticamente incapaz de conter os mísseis balísticos. Atualmente, a proteção mais eficaz é oferecida pelos sistemas Patriot, de fabricação norte-americana, dos quais a Ucrânia possui apenas um número limitado.

O fornecimento de munições para esses sistemas também ficou mais restrito em razão do conflito entre Estados Unidos e Irã.

A Alemanha já forneceu sistemas Patriot à Ucrânia e também colabora na aquisição de mísseis para esses equipamentos.

O governo alemão fez apenas uma breve referência à conversa, informando que Zelensky relatou a Merz as consequências do ataque aéreo realizado na quinta-feira.

Segundo um porta-voz do governo alemão, o presidente ucraniano agradeceu ao chanceler pelo apoio prestado pela Alemanha, especialmente na área de defesa antiaérea. Merz, por sua vez, reafirmou o compromisso do país em continuar apoiando a Ucrânia.