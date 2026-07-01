Servidores da Prefeitura de Jaru participam de capacitação sobre procedimentos orçamentários

Por ascom

Publicada em 01/07/2026 às 17h01

Na última terça-feira (30), cerca de 50 servidores de todas as secretarias da Prefeitura de Jaru participaram de uma capacitação sobre procedimentos orçamentários, promovida pela Prefeitura de Jaru, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM).

A capacitação foi ministrada pelo supervisor do Departamento de Orçamento Público, Francisco Soares Neto Segundo e abordou temas como fontes e destinação de recursos, execução orçamentária e execução financeira, com orientações práticas voltadas à excelência na gestão dos recursos públicos.

A programação contemplou ainda temas essenciais relacionados à ética no serviço público e à prevenção de conflitos de interesses, destacando os deveres dos agentes públicos, as situações que caracterizam conflito de interesses durante e após o exercício do cargo, bem como os mecanismos de fiscalização e avaliação previstos para assegurar a integridade das decisões administrativas e a preservação do interesse público.

O prefeito Jeverson Lima afirmou que o treinamento faz parte do Plano de Capacitação dos Servidores para o exercício de 2026. “A qualificação técnica é um dos principais pilares para a eficiência da gestão municipal, por isso, nossos servidores passam por constantes treinamentos, o que resulta em um melhor serviço prestado e maior transparência na administração”, finalizou.