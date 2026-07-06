Serviço de autoatendimento da Prefeitura de Jaru é restabelecido

Por assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 14h32

O serviço de autoatendimento da Prefeitura de Jaru, disponível por meio do WhatsApp, já está funcionando normalmente. O atendimento é realizado pelo número (69) 99319-3780.

Pelo canal, o cidadão pode acessar diversos serviços de forma rápida e prática, como a emissão de guias de tributos municipais, taxas, certidões e outros documentos.

A Prefeitura de Jaru reforça que a ferramenta foi desenvolvida para facilitar o acesso aos serviços públicos, oferecendo mais comodidade, agilidade e eficiência no atendimento à população.