Salário mínimo para os vereadores, portaria da ANAC fecha aeroclube de Porto Velho, convenção do PL definida para a próxima semana

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/07/2026 às 13h50

Vereador – Em Ponta Grossa, uma das principais cidades do Paraná o vereador Paulo Balansin, do União Brasil apresentou proposta, para que, a partir do próximo mandato de vereadores eleitos, ou reeleitos, eles sejam remunerados com o equivalente a um salário mínimo, que é o salário de trabalhadores que dão duro das segundas-feiras aos sábados, que é o que ganham 35% dos brasileiros com carteira assinada. O Brasil tem 56 mil vereadores a um custo direto anual de R$ 23,7 bilhões. A situação realmente precisa ser revista, pois Rondônia, composta por 52 municípios, tem vereador eleito com 80 votos e município com menos de 5 mil habitantes, como é o caso de Pimenteiras do Oeste. O orçamento do município para este ano foi em torno de R$ 51 milhões e, da câmara de vereadores pouco mais de R$ 2.9 milhões.

Vereador II – Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), constatam que Pimenteiras (2.341 eleitores) e Primavera de Rondônia (3.044) não teriam condições de continuarem sendo municípios, porque ambos têm menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total. Estariam nas mesmas condições os municípios de Teixeirópolis, Rio Crespo e Castanheiras. Certamente a proposta do vereador pontagrossense não terá solução de continuidade, e muito menos será analisado pelo Congresso Nacional, porque este ano teremos eleições gerais (presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas do Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. E o vereador, que é o contato direto dos candidatos com o povo será muito procurado pelos demais políticos.

Aeroclube – A Portaria nº 19.522 do dia 29 de junho da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determinando a exclusão do Aeroclube de Rondônia do cadastro de aeródromos públicos e fechamento da pista para o tráfego aéreo preocupa. Existente há mais de 70 anos e importante ponto de apoio para a aviação regional, pois é fundamental em operações de transporte aeromédico e de emergência, além de alternativa de apoio ao aeroporto principal (Internacional Jorge Teixeira) em situações de interdição, manutenção e emergência, missões humanitárias, apoio à Defesa Civil e de ações ligadas à Segurança Pública, além da função operacional e na formação e treinamento de pilotos. Nossos “zelosos” políticos da área federal (senadores e deputados), principalmente, além de deputados estaduais, prefeitos, vereadores, entidades representativas devem buscar meios e formas para que a situação seja revista.

Governador – A partir de terça-feira (20) os partidos políticos já poderão realizar as convenções partidárias para escolha dos candidatos aos diversos cargos eletivos que estarão em disputa em outubro. Os dirigentes partidários têm até o próximo dia 5 para realizarem as convenções. O passo seguinte será encaminhar as nominatas para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), onde serão analisadas até o dia 15, porque a partir do 16 de agosto será aberta a campanha política. Antes da Convenção o PL também reunirá seus membros do Cone Sul para o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério, que preside o partido no Estado é disputará a sucessão estadual. O deputado estadual Luizinho Goebel, que detém o maior número de mandatos (cinco) no Parlamento Estadual, está convidando a população de Vilhena e da região para participar do lançamento da pré-candidatura de Rogério, sábado (18), no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), na Avenida José do Patrocínio, centro da cidade, a partir das 16h.

Governador II – O encontro pefelista de Vilhena ocorrerá um dia antes da abertura das convenções partidárias, mas o partido já definiu a data para realização da convenção para homologação de as pré-candidaturas do senador Marcos Rogério, a governador, e do deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), seu vice na quarta-feira (22). O evento ocorrerá em Porto Velho, a partir das 18h na Villla Privilege (antiga Talismã 21). O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), que é pré-candidato à reeleição, está convidando a população para participação na convenção do seu partido, inclusive argumentando sobre a importância da presença em momento onde o PL definirá seus candidatos a deputado (federal e estadual), senador e governador. “A certeza de uma campanha eleitoral eficiente depende diretamente da escolha dos candidatos na convecção”, argumentou Mendonça.



Respigo

A partir de segunda-feira (20) estarão abertas as convenções para definir os candidatos, conforme já noticiamos acima (convenção do PL), na quarta-feira (22) em Porto Velho, que estarão disputando as eleições de outubro. O prazo para as convenções terminará no dia 5 de agosto +++ Os demais partidos, vários unidos em federações deverão reunir os filiados nos próximos dias. A expectativa maior é pela convenção do MDB, pois existe a possibilidade de o ex-senador e ex-ministro do INSS, ex-deputado federal Amir Lando disputar o Governo do Estado +++ A Copa do mundo de futebol está chegando ao final. No sábado (18) jogam Inglaterra e França para definir o terceiro lugar, às 16h +++ A decisão sobre quem será o próximo Campeão do Mundo no futebol ocorrerá no domingo (19), às 15h. O jogo será no estádio/arena em East Rutherford, Estados Unidos +++ A Argentina em busca do quarto título mundial. A Espanha tem um título mundial, conquistado na África do Sul em 2010 e tentará o bicampeonato +++ Argentina e Espanha chegam à decisão com méritos. Os argentinos pela técnica e a conhecida dedicação, raça, amor à camisa +++ A Espanha demostrou ser uma seleção bem entrosada, objetiva e com passagem muito rápida da defesa para o ataque. Certamente teremos uma decisão das mais emocionantes.

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