Rússia lança ataque em larga escala contra Kiev e deixa mortos

Por notícias ao minuto

Publicada em 06/07/2026 às 14h47

Pelo menos cinco pessoas morreram após um ataque em larga escala lançado pela Rússia contra Kiev na madrugada desta segunda-feira (6). A ofensiva ocorreu poucas horas depois de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertar para a possibilidade de novos bombardeios de grande intensidade.

Segundo Tymur Tkachenko, chefe da Administração Militar de Kiev, um prédio residencial desabou parcialmente no distrito de Podilskyi. Já no distrito de Darnytskyi, diversos edifícios foram atingidos, e há suspeita de que moradores estejam presos sob os escombros.

"São prédios residenciais. Lugares onde as pessoas dormiam e levavam uma vida normal", afirmou Tkachenko em publicação no Telegram.

O ataque envolveu sucessivas ondas de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones. Durante a madrugada, explosões foram registradas em diferentes regiões da capital ucraniana, enquanto moradores buscavam abrigo em estações de metrô.

Horas antes da ofensiva, Zelensky havia alertado para a possibilidade de um novo ataque de grandes proporções contra Kiev. O bombardeio acontece poucos dias após outro ataque combinado da Rússia deixar ao menos 31 mortos na capital ucraniana.

Após a nova ofensiva, o presidente voltou a pedir aos aliados ocidentais o reforço da defesa aérea da Ucrânia, especialmente com o envio de mais sistemas de mísseis Patriot. Segundo Zelensky, a demora no fornecimento de armamentos incentiva a Rússia a prolongar o conflito, que já dura mais de quatro anos.