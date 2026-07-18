O TEMPO E A TEMPERATURA: Confira a previsão do tempo para a Região Norte neste sábado (18)

Por Viviane Bessa

Publicada em 18/07/2026 às 08h30

A Região Norte terá, neste sábado (18), predomínio de muitas nuvens sobre grande parte dos estados, com ocorrência de chuva isolada em áreas da Amazônia. No Tocantins, a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo estável, favorecendo temperaturas elevadas.

No Acre, a previsão para Rio Branco é de muitas nuvens, com temperaturas entre 22°C e 32°C. Nas demais áreas do estado, o céu também deve permanecer com bastante nebulosidade ao longo do dia.

No Amapá, Macapá terá muitas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 32°C. A condição de nebulosidade também predomina nas regiões Norte, Central e Sul do estado.

No Amazonas, Manaus deve registrar muitas nuvens com pancadas de chuva, com temperaturas entre 25°C e 33°C. A instabilidade também alcança municípios das regiões do Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense e Norte Amazonense, enquanto as demais áreas permanecem com muita nebulosidade.

No Pará, Belém terá muitas nuvens com chuva, com mínima de 24°C e máxima de 33°C. A previsão indica céu com muitas nuvens com possibilidade de chuva nas demais áreas da região.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens, com temperaturas variando entre 21°C e 32°C. A mesma condição é prevista para as regiões Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé.

Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 33°C. O cenário se repete nas regiões Norte, Sul e Centro-Sul do estado.

No Tocantins, Palmas terá poucas nuvens, com temperaturas entre 22°C e 37°C. O tempo firme também predomina nas regiões Ocidental, Oriental e Central do estado, mantendo o calor e reduzindo a possibilidade de chuva.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).