Confira os resultados da prova objetiva do Concurso para Procurador do Município de Porto Velho

O Procurador-Geral do Município de Porto Velho e o Presidente da Comissão Especial do Concurso Público tornam públicos nesta sexta-feira (17), o resultado final na prova preambular (objetiva) e a convocação para as provas escritas teórico-práticas, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Município de Porto Velho.
Segue o resultado geral, na ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova preambular (objetiva).
10000505, Adriane Maciel dos Santos, 78.00
10000520, Albert Suckel, 77.00
10000494, Ana Laura Boaventura Soares, 77.00
10000691, Angela Martins Lourencao, 83.00
10001104, Antonio Lisboa Nogueira Junior, 75.00
10001285, Aquiles Santos Mascarenhas, 77.00
10000113, Arthur Oliveira Reis, 78.00
10000002, Augusto Cesar Marconcini Soares Santos, 80.00
10000043, Breno Charles Martins dos Santos, 79.00
10001048, Caio Cesar Nogueira Colares, 77.00
10000516, Caio Correa Boldrini, 76.00
10000713, Caio Felipe Baptista Coelho, 75.00
10001183, Caroline Correa Meninea, 77.00
10000256, Celso Douglas Orbem, 78.00
10001164, Cesar Roney Goncalves de Andrade Filho, 75.00
10000998, Deydson Maycon Mendes Santos, 86.00
10000634, Diego Barbosa Mendonca, 77.00
10000234, Diego Silva de Alencar, 76.00
10001094, Edson Carlos Batista Portela, 75.00
10000531, Edson Gabriel Cavalcante e Silva, 85.00
10000274, Eloah Nayna de Azevedo Santiago, 78.00
10000842, Eloisa Secoti Leal, 82.00
10000590, Elton Libanio Wrege, 82.00
10001445, Enoque Alves de Jesus, 78.00
10001112, Fabio Gouveia Carneiro, 88.00
10000121, Fabricio Paulino de Figueiredo, 75.00
10000655, Felipe de Oliveira, 76.00
10000040, Francisco Chagas Holanda, 77.00
10000459, Francisco Erivaldo Gurgel de Oliveira Filho, 76.00
10000200, Francisco Joao de Castro Lima Neto, 77.00
10000493, Franklin Ribeiro, 77.00
10000162, Gabriela Barbosa Cebalho, 81.00
10000098, Geonisvaldo Pedro da Silva Junior, 80.00
10001143, Gysella da Silva Sombra, 77.00
10000284, Hicaro Ricardo Fernandes de Lima, 75.00
10001123, Igor de Oliveira Sa, 75.00
10000084, Igor Enrique Gomes da Silva, 78.00
10000185, Igor Ramon de Sousa Santos, 79.00
10001181, Ingrid Thais de Oliveira, 83.00
10000548, Jerusa Gaede da Silva, 76.00
10000724, Jessica Lane Silva Colledan, 78.00
10001034, Joao Ricardo Dauzacker Estigarribia, 78.00
10000091, Jose Bonifacio Gomes de Arruda Neto, 75.00
10000272, Jose Roberto da Silva Junior, 75.00
10001267, Julio Vaz Mespaque Madruga, 82.00
10000771, Larissa Castro e Melo, 80.00
10000068, Levi Coelho de Albuquerque, 75.00
10001018, Lucas Medicis Pinto de Vasconcellos, 78.00
10000107, Lucas Paulo de Souza Araujo, 75.00
10000211, Lucas Ribeiro Coelho Lopes, 79.00
10000704, Luciano Ferreira de Carvalho, 79.00
10000503, Luis Antonio Oliveira Leite, 77.00
10000423, Luis Octavio Teixeira Pinheiro, 80.00
10001030, Luiz Brilhante de Freitas Junior, 77.00
10000875, Magno de Siqueira Fonseca Junior, 85.00
10000241, Marcellino Victor Raquebaque Leao de Oliveira, 80.00
10000218, Marcus Vinicius Braga Jones, 79.00
10000438, Mariana Lorenz Santos, 81.00
10000346, Marlise Kemper, 75.00
10000179, Mateus da Rocha Borges, 77.00
10001086, Mateus de Luna Dias Rabelo, 80.00
10000066, Matheus Marinho Goncalves, 76.00
10000300, Natalia Frota Pita, 77.00
10000080, Pedro Caldas Fontenele, 77.00
10000477, Pedro Henrique Fontes Silveira, 76.00
10001178, Pedro Henrique Setubal Evangelista Sales, 78.00
10000683, Pedro Jose Muniz Alves, 76.00
10000445, Rafael Lucas Torres Leao, 79.00
10000106, Raimundo Goncalves da Silva, 76.00
10000397, Raylson Silva de Souza, 82.00
10000410, Regis Linhares de Aragao Rodrigues, 76.00
10000712, Roberto Orsano Napoleao, 76.00
10000408, Rodrigo Araujo Campos, 75.00
10000202, Rodrigo Silva Lages, 75.00
10001166, Tatiana Lucena de Lima Rocha, 81.00
10000085, Thais Ferreira de Araujo Pessoa, 85.00
10001063, Thais Freitas Cabral, 77.00
10000012, Tiago Gubert Canavarros, 85.00
10000673, Victor de Almeida Conte, 77.00
10000543, Victor Hugo Peres Ostroski, 75.00
10000196, Welson de Jesus Costa Santos Filho, 77.00
Resultado final dos candidatos que se declararam com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova preambular (objetiva).
10000930, Amanda Aparecida Paula de Carvalho Fagundes, 73.00
10000998, Deydson Maycon Mendes Santos, 86.00
10000267, Diego de Assis Cerqueira, 71.00
10001320, Douglas Jackson Izolani Pettena, 72.00
10001130, Edemilso Cenci Junior, 73.00
10000061, Everton Anderson de Souza, 71.00
10000171, Fagner Junior Celestino Goncalves, 72.00
10001365, Juliano Cezar Melo Aleixo, 74.00
10001178, Pedro Henrique Setubal Evangelista Sales, 78.00
10000247, Sebastiao Bezerra Neto, 70.00
Resultado final dos candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova preambular (objetiva).
10000505, Adriane Maciel dos Santos, 78.00
10001285, Aquiles Santos Mascarenhas, 77.00
10001182, Arthur Reis Brandao de Salles, 69.00
10000516, Caio Correa Boldrini, 76.00
10001432, Caio Sousa Lima, 69.00
10001069, Camila Fernandes Ferreira da Silva Lobo, 69.00
10001340, Davilla Lorena de Jesus, 71.00
10000770, Dayane Paulo da Silva, 72.00
10000029, Ebenezer Moreira Borges, 73.00
10001094, Edson Carlos Batista Portela, 75.00
10000023, Eduardo Abdelnour Froes, 71.00
10000274, Eloah Nayna de Azevedo Santiago, 78.00
10001445, Enoque Alves de Jesus, 78.00
10000061, Everton Anderson de Souza, 71.00
10001112, Fabio Gouveia Carneiro, 88.00
10000309, Helder Monte Cardoso, 71.00
10000539, Iago da Rocha Leite, 70.00
10001123, Igor de Oliveira Sa, 75.00
10000084, Igor Enrique Gomes da Silva, 78.00
10001181, Ingrid Thais de Oliveira, 83.00
10001055, Jailson Pereira Barata, 70.00
10000559, Joao Flavio Santos Rodrigues, 73.00
10000160, Joao Gabriel de Jesus Cavalcante Dias, 69.00
10001058, Joao Marcelo Vanini de Barros, 74.00
10001034, Joao Ricardo Dauzacker Estigarribia, 78.00
10001197, Jonas Boamorte dos Santos Junior, 72.00
10000264, Jose Marcio da Silva Alves, 69.00
10000272, Jose Roberto da Silva Junior, 75.00
10001021, Karulyni Barbosa Ferreira, 70.00
10000819, Lorena Monteiro Silva Mattos, 71.00
10000704, Luciano Ferreira de Carvalho, 79.00
10001232, Mateus Telles Xavier, 71.00
10000966, Nadia Joyce Martins Carvalho, 70.00
10000042, Rafael David de Souza, 72.00
10000106, Raimundo Goncalves da Silva, 76.00
10000646, Ricardo Bernardino de Lima, 71.00
10000133, Rodrigo Anselmo de Souza, 73.00
10000408, Rodrigo Araujo Campos, 75.00
10001227, Savanna Victoria da Silva Lima, 69.00
10000102, Thaina Louise Goncalves Souza, 70.00
10000196, Welson de Jesus Costa Santos Filho, 77.00
A aplicação da prova escrita P2, no dia 26 de julho de 2026, seguirá o horário local, a abertura dos portões será às 07h, fechamento dos portões às 08h. O Início das provas será às 8:30h, com tempo de aplicação da prova de 4 horas e 30 minutos.
A aplicação da prova escrita P3, no dia 26 de julho de 2026, abrirá os portões às 14h e fechamento às 15h. O início das provas será às 15:30h, com tempo de aplicação da prova de 4 horas e 30 minutos.
Para o prefeito Léo Moraes, o concurso representa um avanço no fortalecimento da administração municipal. "Seguimos trabalhando para estruturar o serviço público com profissionais qualificados, garantindo mais eficiência, transparência e segurança jurídica para Porto Velho".
O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_porto_velho_26_procurador, a partir do dia 20 de julho de 2026, para verificar o seu local e o seu horário de provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar as provas no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
Para mais informações, acesse o Diário Oficial do Municípios do Estado de Rondônia https://www.diariomunicipal.com.br/arom/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!