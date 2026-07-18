Prefeitura conclui patrolamento da Linha 608 e avança com manutenção da Linha 610

Por Assessoria

Publicada em 18/07/2026 às 08h50

O cronograma de manutenção e recuperação das estradas rurais de Jaru segue em ritmo acelerado. A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, concluiu na última quinta-feira (16) os serviços de patrolamento da Linha 608. Os trabalhos seguem em andamento na Linha 610 e devem ser finalizados no início da próxima semana.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, toda a operação de patrolamento e do programa Caminho Rural é realizada com maquinário e recursos próprios da Prefeitura. “Nosso compromisso de manter as linhas em boas condições de trafegabilidade está sendo cumprido à risca, pois sabemos da importância dessas estradas para garantir mobilidade e o escoamento da produção rural de Jaru e dos distritos de Tarilândia, Santa Cruz e Bom Jesus”, destacou o prefeito.

Até o momento, mais de 700 quilômetros de estradas vicinais já receberam serviços de manutenção do programa de patrolamento rural executado pelas equipes da Seminsp e que contempla ações como limpeza de bueiros, manutenção das laterais das vias e encascalhamento dos trechos mais críticos.

É importante destacar que todos os mais de 1.600 quilômetros de linhas sob responsabilidade da Prefeitura de Jaru serão beneficiados pelo patrolamento.