Startups de Rondônia está entre as 24 selecionadas nacionalmente para o hackathon SUS

Por sebrae

Publicada em 18/07/2026 às 08h40

Porto Velho (RO) – A startup rondoniense Smart SaaS foi selecionada para participar da Etapa Regional Centro-Oeste e Norte do Hackathon SUS, iniciativa promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para fortalecer a assistência oncológica no Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento acontece nos dias 15 e 16 de julho de 2026, no Hospital Universitário de Brasília (HUB), reunindo startups de diferentes regiões do país para uma imersão focada na criação e no aprimoramento de soluções voltadas aos desafios da oncologia.

A conquista ganha ainda mais relevância ao considerar que a Smart SaaS está entre apenas 24 startups selecionadas nacionalmente para o programa, sendo uma das duas únicas representantes da Região Norte. O resultado coloca Rondônia em evidência em uma das principais iniciativas de inovação aberta voltadas à saúde pública no Brasil.

Durante a programação, os empreendedores David Lopes e Natiele Vieira participam de visitas técnicas, painéis com especialistas, mentorias e apresentações para uma banca avaliadora composta por representantes dos setores de saúde, inovação e gestão pública.

Inovação para transformar a saúde pública

O Hackathon SUS tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras capazes de contribuir para a melhoria da assistência oncológica, promovendo iniciativas com potencial de escalabilidade, replicabilidade e sustentabilidade para fortalecer os serviços prestados pelo SUS.

Para o empreendedor David Lopes, a seleção demonstra o potencial da inovação produzida em Rondônia para atuar em desafios estratégicos nacionais.

“Participar do Hackathon SUS é uma oportunidade única de conectar tecnologia, inovação e impacto social. Estamos levando uma solução construída a partir de desafios reais e acreditamos que a tecnologia pode contribuir significativamente para a melhoria dos serviços de saúde. Estar entre as 24 startups selecionadas do país e entre as duas únicas da Região Norte é um reconhecimento importante do trabalho que estamos desenvolvendo. Iniciativas como o Catalisa ICT foram fundamentais para ampliar nossa visão de mercado, fortalecer nosso modelo de negócio e acelerar nosso crescimento”, afirma.

David também é bolsista do Catalisa ICT, programa nacional do Sebrae voltado à transformação de pesquisas e conhecimentos científicos em negócios inovadores, e estará entre os expositores do Inova Amazônia Summit 2026, um dos principais eventos de inovação e bioeconomia da região amazônica.

Rondônia avança na maturidade das startups

A presença da Smart SaaS no Hackathon SUS reflete o amadurecimento do ambiente de inovação em Rondônia. Segundo dados do Observatório Sebrae Startups, o estado possui atualmente 311 startups mapeadas, atuando em segmentos como saúde, agronegócio, educação, tecnologia da informação, sustentabilidade e impacto social.

O crescimento desse ecossistema tem sido impulsionado pela atuação do Sebrae em programas de capacitação, aceleração, inovação aberta, acesso a mercado e conexão com oportunidades nacionais voltadas ao desenvolvimento de negócios inovadores.

De acordo com Rangel Miranda, coordenador estadual de Inovação do Sebrae em Rondônia, a conquista da Smart SaaS é resultado de uma estratégia consistente de fortalecimento das startups locais.

“A seleção da Smart SaaS para o Hackathon SUS demonstra a evolução da agenda de inovação em Rondônia e o aumento da competitividade das nossas startups. O Sebrae tem atuado de forma estratégica para fortalecer o empreendedorismo inovador, apoiar o desenvolvimento tecnológico e conectar os negócios locais a oportunidades nacionais e internacionais. Hoje observamos startups mais preparadas, com maior maturidade mercadológica e capacidade de competir em ambientes altamente especializados, especialmente no segmento das deeptechs, que exigem elevado grau de conhecimento, inovação e validação tecnológica”, destaca.

Um marco para a inovação rondoniense

A participação da Smart SaaS entre as 24 startups selecionadas nacionalmente para o Hackathon SUS reforça a capacidade dos empreendedores rondonienses de desenvolver soluções inovadoras para desafios complexos da sociedade. O resultado também evidencia os avanços alcançados pelo ecossistema de inovação do estado, que hoje conta com centenas de startups em diferentes estágios de desenvolvimento.

Com presença em iniciativas estratégicas como o Catalisa ICT, o Hackathon SUS e o Inova Amazônia Summit 2026, a Smart SaaS consolida sua trajetória de crescimento e se posiciona entre os exemplos do potencial inovador que vem sendo desenvolvido em Rondônia, demonstrando que tecnologia, ciência e empreendedorismo podem gerar soluções com impacto real para a população brasileira.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).