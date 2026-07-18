Carro oficial da Prefeitura capota na Linha P-70 e deixa motorista ferido

Por Rondonianews.com

Publicada em 18/07/2026 às 09h00

Um veículo oficial da Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (17), na Linha P-70, nas proximidades do município.

De acordo com as informações apuradas, o automóvel, um Fiat Argo pertencente à frota oficial da Prefeitura, seguia pela via quando o condutor perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da pista e capotasse.

No carro estavam duas pessoas. O motorista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe de atendimento, sendo encaminhado para receber cuidados médicos. O estado de saúde dele não foi informado. O outro ocupante não teve ferimentos graves.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o trânsito e preservar a área até a chegada da equipe da Polícia Científica, que realizou os trabalhos periciais para apurar as circunstâncias do acidente.