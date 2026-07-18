Inscrições para concurso da Câmara de Ariquemes começam na próxima segunda-feira

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 18/07/2026 às 08h56

As inscrições para o concurso público da Câmara de Ariquemes começam às 9 horas da próxima segunda-feira (20). O certame oferece vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 5.907,53.

Os interessados poderão se inscrever exclusivamente pela internet até as 22h59 do dia 18 de agosto, no horário de Rondônia. O concurso será organizado pelo Instituto Nosso Rumo.

As oportunidades abrangem áreas administrativas, legislativas, de comunicação, tecnologia da informação, licitações, contabilidade, controladoria e procuradoria.

Os salários variam de R$ 1.821,38 a R$ 5.907,53 para jornada de 30 horas semanais. Os servidores também terão direito a vale-alimentação e plano de saúde, conforme a legislação municipal.

Clique aqui e confira o edital

A taxa de inscrição custa R$ 72 para os cargos de nível médio e R$ 103 para os de nível superior. O pagamento poderá ser feito até 19 de agosto.

O edital prevê isenção da taxa para candidatos que cumpram os requisitos legais, além da reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

O documento reúne informações sobre os cargos, requisitos, etapas do concurso, conteúdo das provas, cronograma, documentação exigida e critérios de avaliação. As inscrições e a consulta ao edital estão disponíveis no site do Instituto Nosso Rumo.