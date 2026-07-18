Ji-Paraná é o 1º na região Norte e 3º nacional em prêmio sobre qualidade da informação contábil

Por Jairo Ardull

Publicada em 18/07/2026 às 08h43

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o órgão ligado ao Ministério da Fazenda, classificou Ji-Paraná em 1º lugar na região Norte e na 3ª colocação nacional, entre os municípios acima de 100 mil habitantes, por se destacar pela qualidade, consistência e confiabilidade das informações contábeis e fiscais, enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

A cerimônia de reconhecimento aos profissionais que atuaram na conquista do 4º Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2026 foi realizada, na sexta-feira (17), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e teve a presença do prefeito Affonso Cândido (PL).

“Até o ano passado, nós estávamos fora deste ranking [Qualidade da Informação Contábil e Fiscal] e, essa conquista, chega como resultado de um compromisso assumido com a transparência dos dados contábeis do município pelo prefeito Affonso Cândido, com o fazer melhor sempre, com uma equipe formada por colaboradores muito competentes”, assegurou o secretário municipal de Fazenda, Anderson Cavalcante Oliveira.

Em 2023, esse ranking deu origem ao Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, conduzido pelo Ministério da Fazenda. “Pretendemos continuar trabalhando para subirmos mais posições em nível nacional e manter a colocação na região Norte. Este é um esforço coletivo que envolve todos os setores da administração municipal”, acrescentou Anderson Cavalcante.

“Esta é a prova que ninguém é bom sozinho. A Prefeitura de Ji-Paraná não conseguiria esta premiação se apenas um ou dois setores estivessem indo bem. Este é o resultado da união e do esforço dos profissionais para melhorar os nossos indicadores e consolidar a gestão pública que trabalha voltada para as boas práticas”, afirmou Affonso Cândido.

O vereador Lorenil Gomes (PSD), representando a Câmara Municipal de Ji-Paraná, elogiou o trabalho técnico da administração municipal. “Esta premiação vem coroar os esforços de muitas equipes que também prestam informações à prefeitura, sem interferência. Tudo que é feito cumpre rigorosamente o processo de geração e envio das informações”, admitiu.

Como reconhecimento à participação no resultado, também foram homenageados (com placas comemorativas) servidores da Semfaz, como a contadora-geral, Sonete Diogo Pereira, e representantes do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná (Ipreji), Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT), Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), Agência Reguladora dos Serviços Públicos e Serviços Delegados de Ji-Paraná e a empresa Pública Serviços, responsável por softwares para gestões públicas.