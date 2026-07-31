Na tribuna da Câmara, Dr. Fernando Máximo enaltece o desempenho do Tribunal de Justiça de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 31/07/2026 às 08h10

Em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Dr. Fernando Máximo (PL), usou a tribuna para destacar o desempenho histórico do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) no relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em sua fala, o parlamentar comemorou a taxa de 90% de eficiência geral alcançada pelo TJ-RO, bem acima da média nacional de 74%, além de atingir 96% nos Juizados Especiais de primeiro grau, o 1º lugar do Brasil em conciliação e o avanço no tempo de julgamento de processos e na inovação digital.

O relatório Justiça em Números é o principal indicador de produtividade do Poder Judiciário no Brasil.

Para Dr. Fernando Máximo, os números comprovam a excelência da gestão do TJ-RO e a dedicação de seus magistrados em entregar uma Justiça ágil e acessível à população rondoniense.

"O Tribunal de Justiça de Rondônia merece todo o reconhecimento, na pessoa do presidente, desembargador Alexandre Miguel, do vice-presidente, desembargador Francisco Borges, do corregedor-geral, desembargador Glodner Pauletto, e do presidente da Ameron, desembargador Gilberto Barbosa. Um excelente trabalho de todos os desembargadores e desembargadoras".