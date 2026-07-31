Redutores de velocidade recebem nova sinalização horizontal e reforçam a segurança viária

Por João Teixeira/Guajará Noticias

Publicada em 31/07/2026 às 08h55

A Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN) deu início, nesta quinta-feira (30), aos serviços de revitalização da sinalização horizontal dos redutores de velocidade instalados em diversas vias urbanas de Guajará-Mirim. A ação contempla a pintura das lombadas e o reforço do balizamento visual, proporcionando maior visibilidade aos condutores, especialmente durante o período noturno e em condições climáticas de baixa luminosidade.

A iniciativa atende a uma demanda antiga da população. Em 30 de março deste ano, o site Guajará Notícias publicou uma reportagem alertando para a precariedade da sinalização em diversos redutores de velocidade distribuídos pelas principais avenidas da cidade. Na ocasião, motoristas, motociclistas e ciclistas relataram dificuldades para identificar as lombadas, situação que aumentava significativamente o risco de acidentes, danos aos veículos e frenagens bruscas.

Do ponto de vista da engenharia de tráfego, a sinalização horizontal exerce papel fundamental na organização da circulação viária. A pintura dos redutores de velocidade permite que os dispositivos sejam identificados com antecedência suficiente para que o condutor reduza a velocidade de forma segura e progressiva, evitando manobras repentinas que podem ocasionar colisões traseiras, perda do controle do veículo e atropelamentos.

Além disso, a correta identificação das lombadas integra o conjunto de medidas de segurança previstas nas normas brasileiras de sinalização viária, cujo objetivo é garantir a padronização dos dispositivos de controle de velocidade e oferecer melhores condições de circulação para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Outro aspecto importante é que a revitalização da pintura amplia a eficiência dos redutores de velocidade, cuja principal finalidade é induzir a redução da velocidade em locais de grande circulação de pessoas, como proximidades de escolas, unidades de saúde, áreas comerciais e cruzamentos com intenso fluxo de veículos.

Com o início dos serviços, a expectativa é que os índices de ocorrências relacionadas à falta de visualização das lombadas sejam reduzidos, contribuindo para um trânsito mais organizado e seguro em Guajará-Mirim.

A execução dos trabalhos está sendo coordenada pelo titular da Coordenadoria Municipal de Trânsito, Roni Von Barros, juntamente com sua equipe técnica. A ação conta com o apoio da administração municipal, liderada pelo prefeito Fábio Garcia de Oliveira (Netinho) e pelo vice-prefeito Ricardo Lira Maia (Ricardinho), que vêm desenvolvendo medidas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura viária e à promoção da segurança no trânsito.

O Guajará Notícias, atendendo às manifestações da população desde o primeiro alerta publicado em março deste ano, registra o reconhecimento pela adoção das providências, entendendo que a melhoria da sinalização viária representa um investimento direto na preservação de vidas, na prevenção de acidentes e na construção de um trânsito mais seguro para toda a comunidade.